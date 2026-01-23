太保草莓季甜蜜開跑 「採摘地圖」整合7園區資訊

嘉義縣太保市公所與太保市農會攜手草莓農園舉辦草莓季。（太保市公所提供）

嘉義縣太保市草莓季開跑！隨著草莓進入盛產期，太保市瀰漫著酸酸甜甜的幸福滋味，為推廣在地農業、活絡觀光人潮，太保市公所今年攜手太保市農會及轄內7間優質草莓園，推出兼具實用性與可愛設計的「草莓採摘地圖」，邀請民眾走進田園、體驗親手採草莓的樂趣。

太保市長鄭淑分表示，公所團隊支持在地農民，近年更透過多元行銷活動，讓太保市的優質農產被更多人看見，今年首度舉辦草莓季，透過「草莓採摘地圖」，整合7大園區特色與資訊，讓遊客能更便利規劃行程，也讓親子有機會親近土地、認識農業，創造美好又有意義的假日回憶，草莓季期間各園區將依產況開放採摘。

鄭淑分說，公所和農會推出「太保草莓季專屬提盒」，設計精美大方，不論是自用或送禮都相當合適，讓在地草莓不只好吃，更具質感與故事性，提升整體農產附加價值，活動期間，7大草莓園區也同步推出「太保市民憑證」專屬優惠，鼓勵市民朋友用行動支持在地農業。

太保市農會總幹事黃靜玉表示，太保草莓由農友細心栽培，品質穩定、風味香甜，深受消費者喜愛，農會長期輔導農民提升栽培技術與包裝行銷，與太保市公所合作草莓季活動與專屬提盒，不僅增加農民收益，也讓消費者能安心選購、直接支持產地，是一項兼顧農業與觀光的雙贏成果。

太保市長鄭淑分（左）與太保市農會總幹事黃靜玉（中）採摘草莓。（太保市公所提供）

太保草莓季草莓採摘地圖。（太保市公所提供）

