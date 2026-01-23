為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    營建混合廢棄物堆5公尺挨罰 中壢工業區廠家：來源合法將改善

    2026/01/23 17:31 記者周敏鴻／桃園報導
    林姓負責人說，工廠生產空心磚等建材的原料，由合法土石方資源堆置處理場供給營建剩餘土、磚、混凝土。（記者周敏鴻攝）

    桃園市中壢工業區內1處廠區遭爆料9000餘平方公尺的範圍內堆置了約5公尺高的營建混合物廢棄物，極可能「以合法掩護非法」，該工廠林姓負責人強調「沒有非法，何須掩護」；他說，工廠生產空心磚等建材，原料由合法土石方資源堆置處理場供給營建剩餘土、磚、混凝土，因堆置過高，以及營建土、磚內含塑膠片等雜物而挨罰等部分，都將會在期限內完成改善。

    林姓負責人說，工廠是合法立案的資源回收再利用機構，去年成立後，規劃年產量為級配、控制性低強度回填材料用粒料、混凝土粒料各約3萬噸，並透過壓磚機製成空心磚、牆板等產品，致力打造環保、創新的產業模式；至於原料種類以營建剩餘土、磚、混凝土為主，每年可由土資場供給26萬噸。

    桃園市政府環保局指出，該廠區堆置的營建剩餘土、磚、混凝土，目視有塑膠片等，初判可能是來自建案、由廠商自行處理的營建混合物廢棄物，且堆置高度約5公尺，已對該工廠業者裁罰6000元並要求限期改善。

    林姓負責人強調，工廠的營建剩餘土、磚、混凝土都是由合法土資場供給，未來將會更嚴格把關，避免有營建混合廢棄物攙入其中，其餘堆置過高等缺點，也會在期限內完成改善。

    相關新聞請見︰

    桃園中壢再利用工廠違規堆置4.5萬立方公尺營建剩餘土石方 被質疑合法掩護非法

