    首頁 > 生活

    春節國道分階段管制！ 1968 App一次查壅塞、事故及施工

    2026/01/23 17:18 記者吳亮儀／台北報導
    高公局春節收費措施。（高公局提供）

    下個月就是春節連續假期，交通部高速公路局今天（23日）說明，為分散春節連續假期尖峰時段車流，有二階段管制措施，並建議民眾可使用高公局的「1968」App，一次整合國道即時路段績效、壅塞、事故及施工等多項資訊，行車途中即時掌握國道資訊。

    高公局提醒，為分散春節連續假期尖峰時段車流，第一階段除夕前2月14日到16日，實施單一費率；第二階段初一後，從2月17日至2月22日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及全日0-5時暫停收費等措施。

    高公局指出，「高速公路1968」App，整合即時路況、事件如壅塞、事故及施工等資訊推播，並將「時間預測」功能導入AI演算法，提供具即時性及準確性的行車預測資訊，有助於避開國道壅塞。下載網址：https://1968.freeway.gov.tw/sapp

    其中「時間預測」功能，又以高速公路電子收費系統（ETC）歷史交通數據為資料基礎，導入AI技術以提升預測精準度，可提供即時或未來100日內國道行車時間預測結果，期使民眾規劃行程時可彈性調整路線，有效避開壅塞路段。

    高公局指出，用路人可使用這項功能可同時查閱沿途路途的天候、即時車速及路況影像，出發前了解交通狀況，行車中掌握最新路況。

