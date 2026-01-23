為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    媽祖騰龍駕霧庇眾生 台南立人國小師生彩繪海安宮圍牆

    2026/01/23 17:00 記者王姝琇／台南報導
    立人國小校長王全興偕同師生到海安宮進行文化彩繪藝術交流。（記者王姝琇攝）

    立人國小校長王全興偕同師生到海安宮進行文化彩繪藝術交流。（記者王姝琇攝）

    立人國小校長王全興今帶領師生到海安宮，進行一場結合藝術與文化學習的社區彩繪行動。以「媽祖騰龍駕霧，庇佑眾生」為題，孩子以純真的畫筆描繪媽祖慈悲護佑的意象，為廟宇與社區迎來新春的平安與祝福。

    在校長與老師的陪伴下，學生分組構思、創作。牆面上，祥龍穿梭雲霧之間，象徵守護、希望與力量。王全興表示，此次創作傳遞對眾生安康、風調雨順的祝願，孩子們在揮灑的過程專注投入、合作，讓信仰故事以嶄新藝術語言再次被看見。

    立人國小長期致力於將在地文化融入課程與學習活動。王全興說，帶領學生走進海安宮不只是彩繪，更是文化走讀與價值教育的實踐，透過認識信仰與文化，孩子能理解先民對自然、社會與生命的敬畏，同時培養美感、合作精神與社會關懷。

    海安宮對師生到來表達高度肯定，認為彩繪不僅美化空間，更讓廟宇充滿童心與生命力，為迎接新的一年注入嶄新氣象。活動過程中，不少社區居民駐足欣賞，紛紛表示孩子們的作品溫暖人心，也讓信仰文化以更親近的方式走入日常生活。

    立人國小校長王全興偕同師生到海安宮進行文化彩繪藝術交流。（記者王姝琇攝）

    立人國小校長王全興偕同師生到海安宮進行文化彩繪藝術交流。（記者王姝琇攝）

