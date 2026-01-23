台灣本島今日最低溫在台南楠西 溫差高達17度

台南楠西鹿陶洋測站在安心棗園範圍內，設置已2個多月。（記者吳俊鋒攝）

強烈大陸冷氣團持續發威，台南楠西區鹿陶洋測站今晨測得7.4度低溫，排名全國第三低，僅次於馬祖測站與北竿測站，台灣本島最低。白天太陽露臉，氣溫逐漸回升，鹿陶洋測站午後測得24.4度，最高與最低溫差竟達17度。

鹿陶洋測站位於百大青農林一夫的安心棗園範圍內，根據測得數據，今天上午7點之前都不到8度，最低落在6點40分到50分，只有7.4度，也是測站設置2個多月來的最低溫，擠進單日排行榜前3名。

7.4度僅次於馬祖測站的6.6度與北竿測站的7.2度，低溫排名全國第3，但前2名都是離島，鹿陶洋測站為台灣本島今天最冷。上午之後，台南氣溫回升，甚至烈日當空，當地下午1點50分測得24.4度的今天最高溫，溫差達到17度，林一夫提醒民眾，尤其是老人家，早晚要注意保暖，適時添加衣物，不要被太陽光騙了。

其實，距離楠西鹿陶洋測站不遠的台南玉井測站，高低溫差更誇張，最低溫8.7度，低溫排名全國第10，但下午1點40分左右側得最高溫26.8度，高溫排名全國第2，溫差達18.1度，民眾直說，一不小心，真的很容易感冒。

