寒冬送暖!台南鹽水區行善團捐善款 助10校弱勢兒少安心求學

台南市鹽水區行善團，多年來彙集各界公益捐款幫助弱勢族群，今天（23日）在鹽水區公所舉行捐贈儀式，行善團捐出12萬給10所鹽水國中、小學的教育儲蓄專戶，由校長們代表受贈，大型學校1.5萬、小型學校1萬元教育基金，讓寒冬中有股暖流溫暖人心。

各校將學校專款專用於校內孩童長期教育支出或其他與學生教育或生活相關的支應用途，確保學生的學習與生活支持不中斷。

鹽水區長陳文琪指出，加入鹽水行善團的團員夥伴本於「取之社會，用之社會」，將善心回饋社會弱勢民眾，透過公私協力合作模式長期關懷弱勢，除了關懷弱勢學童、獨居長輩，也發掘弱勢近貧里民，照顧弱勢邊緣戶，並建議如何脫貧，同時期許受助學童將來長大有能力時，能將愛心正能量回饋至社會各角落，讓善的力量循環。

鹽水區行善團展現民間團體溫暖而具體的行動力，台南市長黃偉哲表示，政府的力量有限，但民間力量無窮，感謝行善團拋磚引玉積極投入關懷與協助，落實社會資源整合平台之理念，以實際的行動讓台南市成為溫暖的「希望家園」，今天捐助鹽水10校教育基金，讓社會大眾共同重視弱勢兒少，讓每一份善意都化作守護城市生命的堅強力量。

