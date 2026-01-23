台灣高科大學生設計紀念品 獲泰國皇室博物館採用將開賣

高科大學生設計的圖紋獲泰國皇家商品採用，並商品化製成馬克杯。（高科大提供）

高雄科技大學與泰國知名設計學校朱拉隆功大學建築學院簽署合作備忘，去年有5名創新設計學院學生，由教育部「新南向學海築夢計畫」補助支持，前往泰國實習2個月，為朱拉隆功大學管理的達拉博物館（Dara Museum）設計數款紀念品，今年將在泰國清邁量產販售。

高科大工設系副教授張祥唐指出，2025年工設系林妍艾、吳婉慈、沈筱沁、杜宇婕4人，與文創系陳亭蓁1人前往泰國進行2個月的實習，實習期間，5人參與泰國皇家清邁達拉博物館商品部的紀念品設計專案，深入了解泰國皇室、拉瑪五世、泰北清邁王國等歷史背景，再將各類文化圖騰元素轉譯為設計素材加以應用，日前接獲通知，包括雨傘、托特包、馬克杯等設計品成果已獲採納，並將正式量產販售。

達拉博物館前身是泰王拉瑪五世的王妃達拉拉斯米的故居達拉皮隆宮 （The Dara Pirom Palace），目前由朱拉隆功大學管理。張祥唐表示，2025年暑期前往實習的學生挑戰商品化的專案，前期投入研究了解達拉拉斯米王妃的喜好，以及名字意涵等文化背景知識，最終才完成這一系列的圖騰設計，作品融合皇家元素、生活需求、市場接受度等諸多條件，又經過漫長的審查討論後，獲採納並正式商品化上架販售，對學生而言是很大的鼓舞和肯定。

高科大5名學生獲教育部「新南向學海築夢計畫」補助支持，於2025年暑假前往泰國朱拉隆功大學建築學院實習，並參與皇家博物館紀念品設計。（高科大提供）

高科大創新設計學院學生為泰國達拉博物館設計的托特包。（高科大提供）

達拉博物館前身是泰王拉瑪五世的王妃達拉拉斯米的故居達拉皮隆宮。（高科大提供）

