    舊蘭陽大橋為何需要拆除？ 公路局：耐震不足、結構腐蝕

    2026/01/23 16:45 記者游明金／宜蘭報導
    舊蘭陽大橋為何需要拆除？公路局表示，耐震不足，結構腐蝕，有危及公眾安全疑慮。（資料照）

    舊蘭陽大橋為何需要拆除？公路局表示，耐震不足，結構腐蝕，有危及公眾安全疑慮。（資料照）

    舊蘭陽大橋為何需要拆除？公路局表示，舊蘭陽大橋結構老舊、耐震能力不足，上部結構鋼梁腐蝕嚴重，加以梁底低於計畫洪水位，若被洪水沖毀，其構件漂流可能撞擊下游緊鄰之鐵路橋導致倒塌，進而發生公共危險事件，且若發生阻礙水流河水溢堤，有影響溪流兩岸居民生命財產安全的顧慮。

    公路局說明，舊蘭陽大橋梁底高程低於計畫堤頂高約2.11公尺，營運中蘭陽大橋（含舊蘭陽大橋）曾於95、96、101及112年，因颱風暴雨溪水高漲接近梁底，有危及橋梁安全之虞，為確保民眾通行安全，數度採取預警性封橋的紀錄。

    至於舊蘭陽大橋的橋體結構安全，公路局東區養護工程分局及頭城工務段除定期辦理路容養護及檢測，亦於112年4月完成「舊蘭陽大橋檢測評估報告」，報告結論顯示，舊蘭陽大橋結構老舊、耐震能力不足，且上部結構鋼梁腐蝕嚴重。

    公路局指出，再加以其梁底低於計畫洪水位，若被洪水沖毀，其構件漂流可能撞擊下游緊鄰的鐵路橋導致倒塌，進而發生公共危險事件，且若發生阻礙水流河水溢堤，有影響溪流兩岸居民生命財產安全之顧慮，繼續保存不符公眾利益。

    公路局強調，舊蘭陽大橋未來將保留第一跨橋墩及堤上平台，移設保存良好的欄杆至景觀平台，另解說設施及意象保留重要歷史記憶，由地方文史、社區營造、藝術創作專業的參與，進一步探討文史精神，提供一個更好的平台供民眾了解舊蘭陽大橋對台灣歷史演進的重要性，以期文化保存與橋梁及河防安全能兼顧並共創雙贏局面。

