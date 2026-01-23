苗栗縣公館國中音樂班成果發表會 跨界古典與流行

苗栗縣公館國中音樂班舉辦成果發表會，提供觀眾不一樣的音樂饗宴。（公館國中提供）

在全國音樂比賽中屢獲佳績的苗栗縣公館國中音樂班，今（23）日晚間7點於苗栗縣文化觀光局中正堂舉辦「樂然心上」音樂班成果發表會。演出曲目風格多元，從磅礴的管弦樂、優雅的國樂，到周杰倫與泰勒絲（Taylor Swift）、電影獵魔女團的流行金曲，跨界古典與流行，將帶給觀眾悠揚的音樂饗宴。

公館國中校長吳源有說，館中設置國西樂並重的音樂班20多年，邀集全國優秀師資，致力推廣苗栗縣音樂教育。歷年來除培育無數傑出音樂人才外，於苗栗縣及全國音樂比賽中，公館國中音樂班更在管弦樂、國樂合奏等項目中榮獲優等，表現亮眼 。

吳源有指出，年度發表會以「樂然心上」為主題，節目安排極具巧思且陣容堅強，表演形式涵蓋管弦樂、國樂、中西樂合奏、打擊重奏、大提琴四重奏及合唱等，演出亮點包括中西合璧的創意展現。古典與流行的跨界對話、多元文化的聽覺享受、精湛的獨奏與重奏，除了提供學生表演舞台，也帶給觀眾及家長不一樣的音樂饗宴。

