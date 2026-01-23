為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗縣公館國中音樂班成果發表會 跨界古典與流行

    2026/01/23 16:46 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣公館國中音樂班舉辦成果發表會，提供觀眾不一樣的音樂饗宴。（公館國中提供）

    苗栗縣公館國中音樂班舉辦成果發表會，提供觀眾不一樣的音樂饗宴。（公館國中提供）

    在全國音樂比賽中屢獲佳績的苗栗縣公館國中音樂班，今（23）日晚間7點於苗栗縣文化觀光局中正堂舉辦「樂然心上」音樂班成果發表會。演出曲目風格多元，從磅礴的管弦樂、優雅的國樂，到周杰倫與泰勒絲（Taylor Swift）、電影獵魔女團的流行金曲，跨界古典與流行，將帶給觀眾悠揚的音樂饗宴。

    公館國中校長吳源有說，館中設置國西樂並重的音樂班20多年，邀集全國優秀師資，致力推廣苗栗縣音樂教育。歷年來除培育無數傑出音樂人才外，於苗栗縣及全國音樂比賽中，公館國中音樂班更在管弦樂、國樂合奏等項目中榮獲優等，表現亮眼 。

    吳源有指出，年度發表會以「樂然心上」為主題，節目安排極具巧思且陣容堅強，表演形式涵蓋管弦樂、國樂、中西樂合奏、打擊重奏、大提琴四重奏及合唱等，演出亮點包括中西合璧的創意展現。古典與流行的跨界對話、多元文化的聽覺享受、精湛的獨奏與重奏，除了提供學生表演舞台，也帶給觀眾及家長不一樣的音樂饗宴。

    苗栗縣公館國中音樂班舉辦成果發表會，提供觀眾不一樣的音樂饗宴。（公館國中提供）

    苗栗縣公館國中音樂班舉辦成果發表會，提供觀眾不一樣的音樂饗宴。（公館國中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播