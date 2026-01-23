外星生命存在？諾貝爾物理學獎得主米歇爾‧梅爾揭秘

諾貝爾物理學獎得主、日內瓦大學榮譽教授梅爾，今受邀在中央研究院演講演講系外行星與人類移居可能。（中研院提供）

「宇宙中是否存在其他生命？」、「人類能否移居第二個地球？」2019年諾貝爾物理學獎得主、日內瓦大學榮譽教授米歇爾‧梅爾（Michel Mayor）受邀在中央研究院演講「是否存在B行星–人類會移居到系外行星嗎？」吸引超過400人聆聽。

中研院「台灣橋梁計畫（TAIWAN BRIDGES）第4場講座昨（22）日邀請米歇爾‧梅爾演講，探索看似天馬行空，卻又具備科學根據的大哉問。

中研院副院長周美吟表示，人類自古對外太空懷抱強烈好奇心，渴望追尋「人類從何而來」的終極解答，過去這類思考多屬哲學範疇，但天文學家的努力為人類指引出科學路徑，梅爾於1995年首度發現圍繞類太陽恆星運行的系外行星（exoplanet），證實了太陽系並非宇宙中的唯一，更證明宇宙中很有可能存在其他生命，因此榮獲諾貝爾獎，梅爾鍥而不捨、追根究柢的科學精神，正是當代學術研究的最佳典範。

中研院天文及天文物理研究所所長、特聘研究員彭威禮形容，過去觀測系外行星之困難如同「在數公里外的探照燈旁尋找螢火蟲」，被視為不可能的任務，梅爾團隊突破觀測瓶頸，運用高精度徑向速度光譜技術，偵測極為細微的恆星速度變化，進而證實行星的存在，徹底翻轉過往的宇宙觀，這場天文革命引領全球科學家投入大量資源與創新方法，在浩瀚星海中搜尋可能孕育生命的「B行星」。

梅爾回顧從首顆系外行星發現至今30多年間，人類已探測到超過6000顆系外行星，近年研究更顯示，銀河系中可能存在數以百萬計位於「宜居帶」的岩石行星，具備支持液態水與複雜化學反應的物理環境，為生命的誕生開啟了可能。

但梅爾直言，儘管天文觀測已證實類地行星並不罕見，受限於極其遙遠的距離與技術瓶頸，人類在可預見的未來仍難以實際移居，當前最迫切的課題，應是珍惜並守護地球這顆目前唯一已知孕育生命的行星，同時透過科研理解宇宙與生命的本質。

「宇宙是否存在其他生命？」梅爾認為，外星的生命形式未必與人類相同，極可能僅是細菌或單細胞生物等原始型態，即便只是最微小的生命發現，都足以徹底改變人類對生命起源與宇宙地位的認知。

諾貝爾物理學獎得主、日內瓦大學榮譽教授米歇爾‧梅爾（中）在中研院演講「是否存在B行星–人類會移居到系外行星嗎？」（中研院提供）

