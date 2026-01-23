為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    靈鷲山澎湖71位普仁小太陽 展現生命韌性與希望

    2026/01/23 16:15 記者劉禹慶／澎湖報導
    靈鷲山普仁小太陽，澎湖區頒獎典禮在澎湖生博館舉行。（靈鷲山提供）

    靈鷲山普仁小太陽，澎湖區頒獎典禮在澎湖生博館舉行。（靈鷲山提供）

    普仁23閃耀發光！靈鷲山普仁獎全台17區陸續頒獎，澎湖區今（23）日在澎湖縣生活博物館溫馨舉辦頒獎典禮，71位獲獎的普仁小太陽，在掌聲中展現生命的韌性與希望。馬公市長黃健忠讚揚小太陽用善良、勇氣、堅持與努力，點亮生命中最美的光。

    2003年普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師，以「普遍仁慈」為願景、「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念創立普仁獎，著重孩子的品德與孝行，幫助在逆境中力爭上游、堅忍向上的學子，成為台灣慈善與品德教育的典範，全台17區至今累計獎勵13134位學生，訪視16353個家庭。

    今年澎湖區普仁獎得主，國小34人、國中37人共有71位學生獲選普仁小太陽殊榮，其中，大池國小楊慧雅、文光國小李亞駿、文光國中陳仁德和鳥嶼國中鄭苡柔4人，脫穎而出入圍全國普仁獎最高榮譽。並頒發「推動品德教育楷模」感謝狀，表彰白沙國中、文光國中、大池國小、白沙國小、湖西國小、興仁國小、內垵國小等7所學校協助。

    今日頒獎典禮，澎湖縣政府參議王國裕、文化局長陳鈺雲、社會處長周柏雅、教育處科長許淑雯、馬公市長黃健忠、澎湖縣議員許育愷、26位校長、功德主以及新北B區監院妙依法師等人。國中組得獎同學陳仁德代表上台分享感言，讓人感動和相信，原來善良與堅持是生命最動人的力量，愛與希望可以改變世界。

    靈鷲山澎湖區普仁獎頒獎典禮，各界嘉賓雲集。（靈鷲山提供）

    靈鷲山澎湖區普仁獎頒獎典禮，各界嘉賓雲集。（靈鷲山提供）

