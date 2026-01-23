北港運動公園整修卻砍老樹 鎮公所：染褐根病忍痛砍除

北港運動公園近日正進行周邊設施改善工程，但民眾反應施工單位卻是砍除許多老樹，引起部分鎮民不滿。（記者李文德攝）

占地廣闊的雲林縣北港運動公園，因周邊設施老舊，公所投入近2500萬進行整修中，不過民眾反應工程卻一併砍去多棵樹木，引起部分鎮民不滿。鎮長蕭美文今（23）日說明，部分樹種因染褐根病而傾倒，經專家會勘後發現土壤病原有擴散之餘，為維護安全及其他樹木健康，忍痛移除染病樹木，未來將再補植。

北港運動公園總面積將近3公頃，2021年縣府曾將此處強化親子休閒綠園，但周邊涼亭老舊，東邊公廁不符無障礙設施規則，加上諸多走道、石桌椅毀損，公所獲縣府2500萬元補助，近期動工全面修繕。不過近日施工單位接連砍除多棵老樹，引起部分鎮民不滿。民眾指出，公園內的老樹是回憶，若染病移除沒話說，但連好好的樹也砍除，令人心疼，公所不能只說一句「老樹生病就砍」，要求出示報告。

蕭美文今出示會勘紀錄報告，她表示，近年颱風造成公園多棵老樹接連傾倒，雖未造成傷損，但公園平常運動的人多，有安全之虞，因此公所邀請東海大學景觀系學者會勘，發現園區多棵老樹染褐根病，因為該病高傳染性，因此專家也建議部分地區老樹移除，以免病源擴散。

蕭美文指出，先前丹娜絲颱風來襲，園區內至少有6棵樹齡約50多年的木麻黃、榕樹大樹傾倒，所幸沒壓傷民眾，經檢驗後確定為高傳染力的褐根病，會商後只好忍痛移除。

蕭美文強調，深知民眾對老樹有情感寄託，但土壤已有病源，更有擴散之虞，為維護其他老樹健康，才依專家建議預定移除5棵老樹，並非盲目亂砍，請民眾體諒，未來將會補植更多合適的樹種，維護公園景觀。

北港鎮長蕭美文強調，部分老樹因染褐根病忍痛移除，並未隨意亂砍。（記者李文德攝）

公所強調砍除老樹皆是染病，樹幹已空心，考量安全之虞忍痛移除，並未隨意砍伐。（鎮公所提供）

北港運動公園近日正進行周邊設施改善工程。（記者李文德攝）

