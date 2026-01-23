為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義梅山公園梅花綻開5成 打造浪漫平地雪景

    2026/01/23 14:52 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義梅山公園梅花綻開美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園梅花綻開美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    遍植3000多株梅花的嘉義縣梅山公園，目前花況已有5成，滿山枝頭如覆白雪，被譽為「最浪漫的平地雪景」，成為近期嘉義熱門賞花去處，花期預計可至2月上旬，梅山鄉長林俊謀歡迎大家安排輕旅行來賞梅。

    縣府文化觀光局表示，梅山公園依山形而闢，地勢居高臨下，站上觀景台即可俯瞰層層梅林，白色花朵在山風中搖曳，搭配遠山景致，構成絕佳的賞花畫面，被譽為全台十大賞梅聖地之一。但由於梅花花期不長，提醒民眾把握時間前往賞梅，花季期間園區周邊停車場將實施交通管制，

    文觀局指出，賞梅之餘，梅山也以「梅子之鄉」聞名，周邊聚集多家在地老字號蜜餞店，位於梅山公園內的「正宗牌蜜餞」擁有超過60年歷史，遊客可坐在園區內一邊欣賞梅景，一邊品嚐梅子、啜飲梅茶，感受悠閒的山城氛圍。

    距離公園不遠的「梅樹牌蜜餞」同樣深受在地人與返鄉遊客喜愛，產品種類多元，從傳統鹹、酸、甜梅到創新推出的梅子氣泡水，成為近年熱門的特色飲品。「梅問屋梅子元氣館」則以品牌化經營吸引年輕族群，梅子不僅能當零嘴、入菜或調飲，還提供去籽醃梅及特色飲品DIY體驗，兼具教育與趣味性，適合親子同行。

    梅山周邊也串聯多處人氣觀光工廠與主題園區，包括歐樂沃築夢城堡、蓋婭莊園、佐登妮絲城堡、老楊方城市、丸聚星球及卡羅爾銅管樂器觀光工廠，讓旅程從自然景觀延伸至休閒體驗，適合規劃1日或2日輕旅行。

    嘉義梅山公園梅花綻開美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園梅花綻開美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    遊客在梅山公園拍照。（記者蔡宗勳攝）

    遊客在梅山公園拍照。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園梅花已經綻開5成，有了雪景初感感。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園梅花已經綻開5成，有了雪景初感感。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園梅花綻開5成（記者蔡宗勳攝）

    嘉義梅山公園梅花綻開5成（記者蔡宗勳攝）

