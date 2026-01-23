2026第一艘首航基隆港郵輪 「愛達女神號」遊客騎單車逛台北

「郵輪鐵道觀光大聯盟」自行車踩線團，出發前與愛達女神號合影留念。（基隆港務分公司提供）

基隆港今天（23日）迎來2026年第一艘首航郵輪「愛達女神號」，搭載1977名旅客來台，「愛達女神號」也是今年年第1艘首航郵輪。台灣港務公司基隆港務分公司除以拖船噴水歡迎外，也登輪與船方互贈紀念牌，展現真摯的友好與歡迎。

愛達郵輪為德國三大郵輪品牌之一，與一般郵輪不同的是，德國郵輪規劃的岸上觀光行程常以自行車旅遊為重點特色，由船上準備自行車帶領旅客踩鐵馬觀光。基隆分公司看準114年外籍旅客達37萬6千人次，創歷史新高及德國旅客躍居第4大客源國的龐大商機，特別針對德國郵輪品牌熱愛的自行車旅遊特色，串聯台灣鐵路公司、台灣鐵道觀光協會及台灣港埠協會，霸氣組成「郵鐵觀光大聯盟」，共同開發結合郵輪、自行車、鐵道三大元素的獨特低碳行程。

基隆港務分公司邀「愛達女神號」船上自行車遊程規劃團隊親自「踩線」，行程從基隆港出發，帶著自行車搭乘臺鐵至松山車站，隨即自環島1號線起點出發，沿著基隆河濱自行車道追風前行。沿途行經林安泰古厝、圓山飯店、忠烈祠、經國七海文化園區、保安宮、孔廟等北台灣經典地標。

基隆分公司將持續深化跨域合作，結合港口、鐵道與城市觀光資源，推動多元且低碳郵輪旅遊發展，提升基隆港國際競爭力，並為旅客打造更高品質、更具特色永續郵輪旅遊體驗。

基隆港今天（23日）迎來2026年第一艘首航郵輪「愛達女神號」，搭載1977名旅客來台。（基隆港務分公司提供）

基隆港務分公司高級研究員張維鍵（圖左）代表，致贈首航紀念牌予「愛達女神號」。（基隆港務分公司提供）

