夏季天災來不再怕沒蔥苗 宜蘭四南地區異地保種三星蔥

花蓮農改場在高海拔的宜蘭四南地區移地保種青蔥，保障夏季蔥苗供應。（花蓮農改場提供）

隨極端氣候已成日常，三星蔥產量也受到影響，甚至種苗也因氣候與病蟲害導致短缺，為穩定蔥苗供應，農業部花蓮農改場和三星農會合作，在宜蘭四南地區推動夏季青蔥移地保種，確保蔥苗供應。

每當天災來襲，青蔥產量都會嚴重受到影響，拍賣價也屢飆新高，花蓮農改場表示，受颱風、豪雨、乾旱等影響，再加上甜菜夜蛾等蟲害，導致發生蔥苗短缺，進而使今年三星鄉青蔥年栽培面積降到僅剩150公頃，因此自3年前推動青蔥種苗移地保種，選擇在較高海拔的四南地區於夏季6到7月期間繁殖地方品種「懶惰」、「黑葉」及「蘭陽5號」種苗。

請繼續往下閱讀...

花蓮場表示，團隊種植前先進行土壤分析並推薦施肥量，為及時解決栽培問題並確保蔥苗品質，也每週至保種圃訪視，提供栽培技術改進及病蟲害防治方法。青蔥種苗在高冷地區培育約90到100天後，於9月至10月採收運回三星鄉提供農民種植，並導入IPM栽培管理，授權農會相關技術，建立生產模式。

花蓮場表示，青蔥健康種苗移地保種成效良好，2023年首次在四南地區試作0.6公頃，前年與去年更擴增面積至2公頃，提供約45-50公噸青蔥種苗予三星蔥農，繁殖2次後可達20到30公頃，因品質佳且價格低，吸引當地蔥農選購。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法