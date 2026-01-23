為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄大樓工地清晨火警 工務局開罰9萬元勒令停工

    2026/01/23 15:28 記者王榮祥／高雄報導
    高雄某集合住宅新建工程26樓頂樓今凌晨發生火警；工務局事後勘查現場確認工地未設防火相關設施，依法開罰9萬元、勒令該工程立刻停工。（工務局提供）

    高雄某集合住宅新建工程26樓頂樓今凌晨發生火警；工務局事後勘查現場確認工地未設防火相關設施，依法開罰9萬元、勒令該工程立刻停工。（工務局提供）

    高雄市鼓山區某集合住宅新建工程26樓今凌晨發生火警，凌晨3時左右撲滅；工務局事後偕同技師勘查現場，確認工地未設防火相關設施，依法開罰9萬元、勒令該工程立刻停工，並針對全市高樓工程同步啟動專案巡檢。

    工務局表示，接獲通報後即刻派員會同高雄市土木技師前往現場勘查，經查該工地施工場所未設置足以維護安全及預防火災相關設備或管理措施，已違反建築法第63條規定，爰依同法第89條規定，對承造人處以新台幣9萬元罰鍰，並立即勒令該工程停工。

    為確保建築結構安全，工務局同步要求該建築工地後續須委託第三方公正單位辦理結構安全鑑定，確認樓版結構強度未受火災影響，相關鑑定及改善作業完成並經查核合格前，不得申請復工。

    工務局同步啟動專案巡檢行動，針對全市高樓層建築工地，啟動跨局處聯合稽查機制，重點檢視工地防火管理、防滑安全措施、施工動線安全、可燃物堆置情形及整體公共安全管理制度之落實狀況，以防範類似事件再度發生。

    民眾如發現工地有火災風險或其他安全疑慮，請即撥打市府服務專線1999反映。

