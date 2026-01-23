為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄「大社開運有三寶」1/25登場藝術燈節先照亮觀音山

    2026/01/23 15:45 記者洪臣宏／高雄報導
    觀音山三角公園燈籠24日點燈。（記者洪臣宏攝）

    高雄市「大社開運有三寶」蜜棗節活動將於25日登場，三角公園藝術燈節明（24）日先行暖身，璀璨燈籠將照亮觀音山山腳。大社區區長王瑞麟說，歡迎民眾前來登山健行迎新春，品嘗大社蜜棗、芭樂及牛乳三寶，好吃又好玩。

    蜜棗文化季為大社區年度盛事，今年「大社開運有三寶」活動25日上午在大覺寺廣場舉行，藝術燈節則於前夕點燈，為蜜棗節揭開序幕。王瑞麟說，燈節由大社區公所、大社獅子會與觀音山藝術協會合作，去年由區內國中小學生畫300盞、當地藝術家50盞，今年加碼由社區關懷據點長輩畫300盞，老少合力點亮三角公園。

    今年活動安排在地社區發展協會、社團與藝文團體登台表演，還有有獎徵答、趣味踩點集章、在地農產市集、福氣搖獎好禮、主題拍照特區，現場發送100份蜜棗烏魚子串。

    大社區農會表示，大社區蜜棗種植面積約80公頃，去年受到4個颱風侵擾，產量只有4成，今年拜天候平穩所賜，產量預估比去年多一倍，且皮薄、汁多、果肉脆，品質相當穩定，正是品嘗最佳時機。

    農曆春節前上市的蜜棗有「珍寶」、「雪麗」、「珍愛」3種品項，向來為年前熱門伴手禮，而有爆漿蜜棗美譽的「珍蜜」則在年後推出。

    「大社開運有三寶」系列活動藝術燈節將照亮觀音山山腳。（記者洪臣宏攝）

    大社蜜棗為國內知名農特產。（記者洪臣宏攝）

