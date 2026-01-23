向學生收「垃圾隨袋徵收處理費」惹議 振聲中學：開學後退還

振聲中學繳費單赫然出現垃圾隨袋徵收處理費50元，引發家長抱怨。（家長提供）

桃園市各國、中小將從明天起放寒假，學生也陸續收到下學期的繳費單，有家長在網路threads抱怨，增加「垃圾隨袋徵收處理費」50元的費用，也引起網友熱烈討論，也呼籲桃園市政府應該承擔所有支出；最後發現收取費用的是私立振聲中學，校長宋慶瑋表示，學校在去年12月初規劃繳費單時，當時市府政策還不明朗，因此向學生收50元處理費，由於市府對公、私立學校一視同仁，開學後會退還學生50元。

教育局則表示，公立高中職由水費免徵垃圾處理費省下差額購買專用垃圾袋，若學校有不足，環保局及教育局將予以補助，不需將費用轉嫁與學生或家長；私校若配合政策也比照辦理，與學校構通後將於開學後退費。

記者詢問多個學校並沒有另外向學生收取「垃圾隨袋徵收處理費」，校長指出，以往垃圾處理費是隨水費徵收，使用 1度水要繳交3.7元，還是要另外花錢買垃圾袋，改成垃圾處理費隨袋徵收後，可將以往隨水費徵收的垃圾處理費省下來買專用垃圾袋。

該家長也抱怨，如果說使用者付費，要學生繳交「垃圾隨袋徵收處理費」，那公家機關的垃圾處理費用是否也應該由公務人員薪水支出，如果不是的話，他呼籲桃園市政府應該承擔所有支出。

也有家長提到，桃園市長張善政不是承諾，學校也會把省下的水費拿來購買垃圾袋，若仍有不足將由教育局撥款補助，怎麼現在又要家長出錢；有家長抱怨「都叫學生帶回家丟，垃圾隨袋徵收處理費叫學校出吧！為什麼是家長買單？ 」；但也有家長提到，小朋友就讀的學校沒有收這項費用。

