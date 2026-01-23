竹北企業捐近450萬元頂級救護車 強化西區救援量能

在地企業尚崎工程公司董事長謝東毅、陳宥芸伉儷，為回饋鄉里並關懷公共安全，慷慨捐贈1輛總價值近450萬元的救護車。（新竹縣消防局提供）

竹北市西區在地企業尚崎工程公司董事長謝東毅、陳宥芸伉儷，為回饋鄉里並關懷公共安全，慷慨捐贈新竹縣政府消防局一輛總價值近450萬元的頂級救護車，配置了自動心肺復甦機、鋁合金電動擔架床與履帶式搬運椅、兒童用擔架床固定裝置組等，讓不同年齡層的患者，都能獲得更安全、穩定的醫療接駁。

捐贈儀式今天上午在豐田消防分隊舉行，由新竹縣副縣長陳見賢代表受贈，並對謝董事長賢伉儷的無私善舉致上最誠摯的謝意。消防局表示，在竹北土生土長的謝東毅董事長，為人謙虛低調，事業有成後始終抱持飲水思源之心。在副議長王炳漢的引薦下，得知竹北西區資源相對匱乏且急需救護量能，隨即豪爽答應捐贈，並與妻子陳宥芸聯合署名，將這份對家鄉的深厚情感轉化為實際行動。

消防局表示，這次獲贈的救護車以TOYOTA GRANVIA長軸豪華版打造，除了動力性能優越，車內更配置了總價值近百萬元的「自動心肺復甦機」，能確保到院前心肺功能停止（OHCA）患者獲得穩定且高品質的CPR。此外，車內配備鋁合金電動擔架床與履帶式搬運椅，保護第一線救護人員免於腰部職業傷害，更新增「兒童用擔架床固定裝置組」。

消防局長陳中振表示，豐田分隊負擔竹北西區繁重的救援任務，此次獲得具備高階急救器材的救護車，對地方而言是極大福音。陳見賢也指示消防局妥善運用這份珍貴資源，持續精進救護專業品質，不負謝董事長伉儷的善心，讓這輛載滿愛與溫度的救護車，成為守護竹北民眾生命安全的重要堡壘。

獲贈的救護車配置總價值近百萬元的「自動心肺復甦機」。（新竹縣消防局提供）

新竹縣消防局獲贈的救護車除了動力性能優越，還配有完善的救護設備。（新竹縣消防局提供）

新竹縣副縣長陳見賢（右7）代表受贈救護車。（新竹縣消防局提供）

