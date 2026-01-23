為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹北企業捐近450萬元頂級救護車 強化西區救援量能

    2026/01/23 15:32 記者廖雪茹／新竹報導
    在地企業尚崎工程公司董事長謝東毅、陳宥芸伉儷，為回饋鄉里並關懷公共安全，慷慨捐贈1輛總價值近450萬元的救護車。（新竹縣消防局提供）

    在地企業尚崎工程公司董事長謝東毅、陳宥芸伉儷，為回饋鄉里並關懷公共安全，慷慨捐贈1輛總價值近450萬元的救護車。（新竹縣消防局提供）

    竹北市西區在地企業尚崎工程公司董事長謝東毅、陳宥芸伉儷，為回饋鄉里並關懷公共安全，慷慨捐贈新竹縣政府消防局一輛總價值近450萬元的頂級救護車，配置了自動心肺復甦機、鋁合金電動擔架床與履帶式搬運椅、兒童用擔架床固定裝置組等，讓不同年齡層的患者，都能獲得更安全、穩定的醫療接駁。

    捐贈儀式今天上午在豐田消防分隊舉行，由新竹縣副縣長陳見賢代表受贈，並對謝董事長賢伉儷的無私善舉致上最誠摯的謝意。消防局表示，在竹北土生土長的謝東毅董事長，為人謙虛低調，事業有成後始終抱持飲水思源之心。在副議長王炳漢的引薦下，得知竹北西區資源相對匱乏且急需救護量能，隨即豪爽答應捐贈，並與妻子陳宥芸聯合署名，將這份對家鄉的深厚情感轉化為實際行動。

    消防局表示，這次獲贈的救護車以TOYOTA GRANVIA長軸豪華版打造，除了動力性能優越，車內更配置了總價值近百萬元的「自動心肺復甦機」，能確保到院前心肺功能停止（OHCA）患者獲得穩定且高品質的CPR。此外，車內配備鋁合金電動擔架床與履帶式搬運椅，保護第一線救護人員免於腰部職業傷害，更新增「兒童用擔架床固定裝置組」。

    消防局長陳中振表示，豐田分隊負擔竹北西區繁重的救援任務，此次獲得具備高階急救器材的救護車，對地方而言是極大福音。陳見賢也指示消防局妥善運用這份珍貴資源，持續精進救護專業品質，不負謝董事長伉儷的善心，讓這輛載滿愛與溫度的救護車，成為守護竹北民眾生命安全的重要堡壘。

    獲贈的救護車配置總價值近百萬元的「自動心肺復甦機」。（新竹縣消防局提供）

    獲贈的救護車配置總價值近百萬元的「自動心肺復甦機」。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣消防局獲贈的救護車除了動力性能優越，還配有完善的救護設備。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣消防局獲贈的救護車除了動力性能優越，還配有完善的救護設備。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣副縣長陳見賢（右7）代表受贈救護車。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣副縣長陳見賢（右7）代表受贈救護車。（新竹縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播