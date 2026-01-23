友善耕作也能創造收益 「土豆鳥」花生2週售罄

李政學和協會合作，將千斤友善耕作土豆作為產品，並打出「土豆鳥」品牌，上市短短兩週就已售罄。（記者李文德攝）

雲林縣生態及永續農業協會與元長在地青農李政學合作，以友善耕方式耕種花生，曾成功吸引千隻小辮鴴（土豆鳥）棲息，讓更多珍貴鳥類造訪。日前協會將青農1000斤花生以市面上高20元價格收購，產出「土豆鳥」帶殼花生及花生糖，短短兩週全數售罄。青農表示，將持續合作，也讓生態保育之路永續。

土豆鳥每年10月底至隔年2月都會到台灣度冬，尤其雲林元長更是可觀測最多之處，一年多前協會與李政學合作，用益菌、天然酵素、有機肥料等方式，改善青農2公頃土地。

協會秘書長池沛玲指出，去年開始在田園放置棲架並全天完整紀錄花生成長過程，曾經看過紅尾伯勞、彩鷸、黑翅鳶，近期更在青農其中一處0.4公頃剛翻土整地的田園，發現近千隻的土豆鳥棲息覓食，成功讓田園變成鳥類聚集天堂。此外也向青農以市面上高出20元價格收購1000斤花生，500斤做帶殼花生、200斤做花生糖、300斤回歸農田，並建立「土豆鳥」品牌，盼讓民眾更重視這塊土地生態保育。

池沛玲指出，土豆鳥花生問世後，不少民眾認同其品牌故事，短短兩週就全數售罄，成功模式更是吸引另名在地青農有意願加入，目前正在聯繫中；李政學表示，此合作模式確實有增加收益，但最大意義在於協助生態保育，近期也成功吸引更多學校願意田區賞鳥、參訪，未來將持續合作，共同為生態永續盡份心力。

另，彰化縣芬園鄉文德國小學生，趁著放寒假前一天到田園參訪。教導主任劉軍呈表示，芬園位在八卦山周圍，山區也孕育著豐富生態，更有俗稱「卦山鷹」的灰面鵟鷹，因此學校將「生態」訂為校本課程。去年協會在彰化擺攤，校長得知雲林有「土豆鳥」，與課程核心吻合，因此促成這次參訪。

劉軍呈表示，此次參訪主要為四至六年級學生共69名，行前由協會先向學生講述土豆鳥習性，今天到田園焢窯、觀測土豆鳥，讓小朋友知道各地不同生態特色；學生表示，總算看到土豆鳥的「廬山真面目」，頭頂上一小撮長長像辮子般上翹的冠羽，像是「天線寶寶」一樣，可愛極了。

「土豆鳥」花生問世短短兩週，就引起不少民眾認同其故事而購買。（記者李文德攝）

彰化芬園文德國小學生更是慕名到李政學的農田焢窯、賞鳥。（記者李文德攝）

