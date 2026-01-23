連續17年！竹市竹蓮寺寒士尾牙宴近200桌 社福弱勢團體好暖心

連續17年！新竹市竹蓮寺寒士尾牙宴席開近200桌送暖，讓社福弱勢團體好暖心。（記者洪美秀攝）

新竹市百年名剎⽵蓮寺連續17年舉辦寒士尾牙宴，今天在竹蓮寺前封街辦尾牙宴，席開近200桌，有近2000人參與，議長許修睿，也是竹蓮寺主委與市府、達摩慈善功德會用行動發揚善念，邀請在地寒⼠與弱勢團體和社福單位參與，提前感受農曆年節的溫暖與祝福，現場也準備10道豐盛的美味佳餚，讓在場者感受到滿滿關懷。

許修睿提到，當年由國樂老師邱隆泉在關帝廟旁為體恤社會⽢苦⼈，最先發起關懷寒⼠尾牙宴，邱老師病逝後，由⽵蓮寺接手延續這項傳統，如今已延續17年，⽵蓮寺與達摩慈善功德會秉持觀⾳菩薩慈悲濟世精神，投入公益慈善⾏動，除提供急難救助、弱勢關懷與節慶派米活動，農曆年節前也舉辦寒士尾牙宴，將社會資源送暖到各⾓落，讓有需要的⼈感受到社會溫暖。

許修睿說，寒⼠尾牙宴不只是提供⼀頓飯，更象徵社會善念的循環與傳遞，透過實際⾏動，讓更多善⼼⼒量加入關懷弱勢的⾏列，展現⼈間處處皆溫暖的豐沛能量。今年受邀單位包含腦性⿇痺會、⾝⼼障礙者聯合就業協會、智障福利協進會、低收入⼾協會等數十個單位，竹蓮寺前也席開近200桌，加上天氣稍回暖，讓大家在寒冬中享用到暖心美味佳餚。

連續17年！新竹市竹蓮寺寒士尾牙宴席開近200桌送暖，包括竹蓮寺主委兼市議會議長許修睿及市長高虹安和各界民代、社福團體都來參與。（記者洪美秀攝）

