校務會議提高學生比例代表 大學盼修法保留彈性漸進

20年未修的大學法涉及校務會議學生代表比例、校長遴選等議題，被列為今年大學校長會議討論焦點，大學普遍認為修法應兼顧周延性與前瞻性，並回應整體高教發展願景，法制設計應保留彈性，如校務會議學生代表宜採漸進式修正由現行不少於十分之一調整為不少於十分之一至八分之一之範圍內，並視校務發展需要及學生參與情形，於組織規程中訂定。

115年度全國大專校院校長會議今舉行次日議程，包括國立大學校院協會、私立大學校院協進會、國立科技大學校院協會、私立科技大學校院協進會等單位針對大學法修法，盼考量憲法保障之大學自治精神，尊重大學辦學各自不同特性與私校董事會權責，落實公私分流治理，並以穩定前行之方式採漸進式立法，以避免高教所面臨之急迫衝擊。

以校務會議學生代表來說，國立大學校院協會、台灣大學校長陳文章指出，校務會議討論內容不一定跟學生事項有關，若刻意規定校學生代表的比例，可能讓學校經營上失去彈性，建議可以根據學校特色與組成，由現行不少於10分之1去做調整。事實上學生的事情與校內各處室都有相關，或可透過類似學生事務委員會進行跨處室討論，定期開會處理學生議題。

在校長遴選部分，私立大學校院協會、大同大學校長何明果表示，私校校長是由董事會遴選並對其負責，並承擔法人資產與經營盈虧責任，若未能明確區分公、私立大學之治理需求，恐不利大學自主。且實務上已多納入與學校經營具較長遠關係之教職員代表而使永續多元意見平衡，建議應開放由各私校自主決定是否納入學生代表。

教育部回應，學生是大學治理過程中重要的成員，此次修法討論在維護大學自治的基礎上，以強化學生自治為修法重點，包括學生參與校級會議、以及學生會自主管理及運作，在落實權責相符的前提下，培養學生公共參與能力與民主素養。後續將以此次大學校長會議之討論基礎，持續與學生、教師及相關代表展開溝通與對話，逐步凝聚修法共識，積極回應社會各界對校園民主深化的期待。

