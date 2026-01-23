國內機票若漲價將衝擊澎湖觀光 立委提建言

國內機票醞釀調漲，離島觀光產業首當其衝。（資料照）

國內線機票票價成本調整機制逾20年未更動，在成本上升20%的情況下，航空公司建議今年票價至少調漲10%，也拋出浮動票價構想。由於機票調漲，首當其衝是離島居民與觀光產業，立委楊曜建議是否可以減免規費取代漲價，若一定要調漲，應擬訂班機誤點賠償旅客權益。

楊曜表示，20年來，台灣的最低基本工資已經翻倍了，國內航空票價，除了油耗隨著國際燃油價格漲跌調整之外，其餘成本都是20幾年前核定的，航空公司要求漲價好像不是無理的要求。

如果交通部同意航空公司國內航班調漲票價的要求，除了離島居民交通必要支出提高之外，飛機票價調漲，會不會是壓垮澎湖旅遊產業的最後一根稻草？因此楊曜建議，可不可以用減免相關規費的方式來降低國內航空公司的成本，代替調漲票價的訴求？

如果交通部同意漲價，楊曜認為應該同時檢討相關的航班臨時取消、併班以及非天候因素與機械故障的航班延誤旅客賠償事宜，保障乘客權益。同時去年一年到頭，澎湖離島機票一票難求，能否提供充足運能，才是政府面對的當務之急。

至於浮動票價是否可行？楊曜指出國內航空公司雖然是民營企業，但是兼負政府對離島居民交通權益保障的責任，如果實施浮動票價，會讓離島居民生活支出增加不確定性，在觀光旺季時，也會墊高到澎湖旅遊的成本，進而衝擊觀光發展。

澎湖機位一票難求，才是當務之急的問題。（記者劉禹慶攝）

