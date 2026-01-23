為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄鼓山泳池新亮點 鼓山高中美術班大展身手創意彩繪

    2026/01/23 15:06 記者許麗娟／高雄報導
    鼓山高中美術班學生創作的「獼猴衝浪」彩繪，學校事先舉辦的彩繪盃創意競圖獲得第1名。（記者許麗娟攝）

    趁著冬季休館期間，高雄市鼓山游泳池找來鼓山高中美術班合作，為泳池館內的看台牆面進行彩繪，今（23）日長約30公尺的彩繪牆已幾近完成，將在夏天開池時，給泳客驚豔！

    鼓山高中校長廖俞雲表示，鼓山游泳池為內惟國小的校地，6年前內惟國小百年校慶時，鼓山高中美術班學生曾來為學校彩繪外牆，今年則再邀請學生為游泳池入口、看台周邊進行彩繪美化。

    廖俞雲指出，這次彩繪由美術班校友、有間藝廊負責人張翃榞協助整體設計與規劃，帶領青年藝術家共同創作迎賓門面；看台圍牆區則由鼓山高中在學美術班35位學生接力發想設計，在組長蔡毓玲的統籌下，學校事先舉辦「彩繪盃」創意競圖，作品融入海豚、鯨魚、獼猴等水、海洋和柴山意象，並利用這2天的彈性補課日全心投入創作。

    廖俞雲強調，本次彩繪活動由鼓山游泳池協力辦理，在虹牌油漆、易增工程、內惟國小及鼓山高中家長會、有間藝廊等單位熱情支持，並由鼓山高中美術班負責執行，充分展現產官學社區攜手合作的教育實踐成果。

    因為鯨豚較為常見，學生特別把旗魚做為彩繪圖案。（記者許麗娟攝）

    學生將城市與海洋結合，作品充滿創意。（記者許麗娟攝）

    鼓山高中校長廖俞雲（右3）帶領美術班學生為社區妝點彩繪。（記者許麗娟攝）

    鼓山高中美術班學生為鼓山游泳池的近30公尺長的看台牆面彩繪，將在夏天開池時讓泳客驚豔。（記者許麗娟攝）

