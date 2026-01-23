假訊息！營建土方回填農地謠言引慌亂 農民怒吼：絕對不行回填

雲林近3年來查獲160多件農地、魚塭違法傾倒案件。（雲林縣府提供）

有某媒體稱國土管理署日前宣布營建剩餘土石可回填農地，引起環保團體反彈，盡管國土署澄清「從未」宣布營建土方可入農地，不過仍引起討論。對此，雲林縣府指出，營建土方去化要有整體規劃，不能遇到什麼問都找農地，把農地當「去化場」。農民也強烈表達絕對不可以回填農地。

這幾天有雲林農民收到環團發起「反對廢土進農地」連署訊息，內容指，2021年《農業發展條例施行細則》增列第2-1條，明定禁止營建剩餘土石等進入農地，然國土署在1月14日宣布，營建剩餘土方可用於「農地改良」回填農地，憂心回填土方是否有其他成分，為了短期去化營建土方犧牲農地生產力，恐發生重金屬累積釀食安危機等問題，要求國土署撤銷放寬政策、正視農地廢土濫倒問題、建立替代方案。

請繼續往下閱讀...

「當然不可以、絕對不行」大埤謝姓農民大聲疾呼，營建土方成份不明，若有重金屬或其他有毒物質，原本好的土地，因為回填變成不能種植，日積月累國內可耕作農地面積減少，恐爆發糧食安全。

農業處指出，營建土方處理問題要有整體規劃，例如設置專區等，而不是要發展綠電找農地種電，營建土方去化也要找農地，應該是要想辦法提高地利，而不是把農地當「去化場」。

雲林縣近幾年非法倒廢棄物、農地及魚塭違法回填案件頻傳，據雲林縣警察局統計，近3年查獲非法傾倒案有160多件，甚至曾發生農民遭不肖份子以農地回填為由詐騙，先將來路不明的廢棄土方回填農地，再向檢警舉報，農民急著要清走土方時再趁機收取高額運費及處理費。

農業處說，根據國土署衛星影像變異點資料，雲林1年約有上千件，其中農業區內有約700件，變異原因有填土、增建農業設施，確有違法限期3個月改善，未改善即依《區域計畫法》裁罰6萬。

農業處呼籲，農民需要農地回填一定要申請，現已不需要地形實測圖，只要填寫相關表單及檢附證明，方便又簡單，送件後大約1、2個月即可核准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法