桃園中壢再利用工廠違規堆置4.5萬立方公尺營建剩餘土石方 被質疑合法掩護非法

桃園市中壢區某工廠生產空心磚再利用工廠，現場堆放廢棄土石方，肉眼可見大量營建混合廢棄物，遭疑合法掩護非法。（桃園市環保局提供）

營建剩餘土石方全流向管理政策新制今年元旦上路後出現亂象，桃園市中壢工業區內一處廠區遭爆料在新制上路前就大量堆置，估算9千餘平方公尺的範圍堆置約5公尺高的營建混合廢棄物，極可能是以合法掩護非法，對此，桃園市環保局表示，該工廠為營建材料空心磚的再利用工廠，對於原料來源有嚴格管制，收受營建混合廢棄物是違規行為，已經對業者裁罰六千元並要求限期改善。

環保局表示，該公司是製作空心磚再利用工廠，僅能使用工廠衍生的廢棄物並限定在廢磚，該公司另登記廢棄物清理、資源回收、營建剩餘土石方資源處理、營建混合物分類處理業等營業項目，但該處並非合法的營建混合廢棄物處理處所，依法不得堆置營建混合廢棄物。

土方業者說，從照片來看，該工廠堆置的營建剩餘土石方，有怪手在分篩作業，磚塊、水泥塊、磁磚、玻璃、木材、金屬等，經過初步分離，應該是來自台北地區建案，由廠商自行處理的營建混合廢棄物，從堆積的體積研判堆置有一段時間，年初爆發亂象後，營建廢棄物處理價格已經飆到每立方公尺5、6000元，現場4萬5千立方公尺的處理費用高達2、3億元。

環保局除對業者裁罰六千元並要求限期改善，後續稽查、處理事宜，也在開會討論中。

