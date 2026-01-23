為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園中壢再利用工廠違規堆置4.5萬立方公尺營建剩餘土石方 被質疑合法掩護非法

    2026/01/23 14:59 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市中壢區某工廠生產空心磚再利用工廠，現場堆放廢棄土石方，肉眼可見大量營建混合廢棄物，遭疑合法掩護非法。（桃園市環保局提供）

    桃園市中壢區某工廠生產空心磚再利用工廠，現場堆放廢棄土石方，肉眼可見大量營建混合廢棄物，遭疑合法掩護非法。（桃園市環保局提供）

    營建剩餘土石方全流向管理政策新制今年元旦上路後出現亂象，桃園市中壢工業區內一處廠區遭爆料在新制上路前就大量堆置，估算9千餘平方公尺的範圍堆置約5公尺高的營建混合廢棄物，極可能是以合法掩護非法，對此，桃園市環保局表示，該工廠為營建材料空心磚的再利用工廠，對於原料來源有嚴格管制，收受營建混合廢棄物是違規行為，已經對業者裁罰六千元並要求限期改善。

    環保局表示，該公司是製作空心磚再利用工廠，僅能使用工廠衍生的廢棄物並限定在廢磚，該公司另登記廢棄物清理、資源回收、營建剩餘土石方資源處理、營建混合物分類處理業等營業項目，但該處並非合法的營建混合廢棄物處理處所，依法不得堆置營建混合廢棄物。

    土方業者說，從照片來看，該工廠堆置的營建剩餘土石方，有怪手在分篩作業，磚塊、水泥塊、磁磚、玻璃、木材、金屬等，經過初步分離，應該是來自台北地區建案，由廠商自行處理的營建混合廢棄物，從堆積的體積研判堆置有一段時間，年初爆發亂象後，營建廢棄物處理價格已經飆到每立方公尺5、6000元，現場4萬5千立方公尺的處理費用高達2、3億元。

    環保局除對業者裁罰六千元並要求限期改善，後續稽查、處理事宜，也在開會討論中。

    桃園市中壢區某工廠生產空心磚再利用工廠，現場堆放廢棄土石方，肉眼可見大量營建混合廢棄物，遭疑合法掩護非法。（桃園市環保局提供）

    桃園市中壢區某工廠生產空心磚再利用工廠，現場堆放廢棄土石方，肉眼可見大量營建混合廢棄物，遭疑合法掩護非法。（桃園市環保局提供）

    桃園市中壢區某工廠生產空心磚再利用工廠，現場堆放廢棄土石方，肉眼可見大量營建混合廢棄物，遭疑合法掩護非法。（桃園市環保局提供）

    桃園市中壢區某工廠生產空心磚再利用工廠，現場堆放廢棄土石方，肉眼可見大量營建混合廢棄物，遭疑合法掩護非法。（桃園市環保局提供）

    桃園市中壢區某工廠生產空心磚再利用工廠，現場堆放廢棄土石方，肉眼可見大量營建混合廢棄物，遭疑合法掩護非法。（桃園市環保局提供）

    桃園市中壢區某工廠生產空心磚再利用工廠，現場堆放廢棄土石方，肉眼可見大量營建混合廢棄物，遭疑合法掩護非法。（桃園市環保局提供）

    桃園市中壢區某工廠為生產空心磚再利用工廠。（桃園市環保局提供）

    桃園市中壢區某工廠為生產空心磚再利用工廠。（桃園市環保局提供）

    桃園市中壢區某工廠為生產空心磚再利用工廠。（桃園市環保局提供）

    桃園市中壢區某工廠為生產空心磚再利用工廠。（桃園市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播