    水電工稱代辦換智慧電表收1萬6 住戶得知免錢氣炸討回

    2026/01/23 14:58 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣民更換智慧型電表，水電工稱可代申請，收取16000元費用。（民眾提供）

    嘉義縣1名縣民前年在網路找到某水電工A男修馬桶，修理過程A男建議申請更換智慧型電表，他可幫忙申請，卻稱需費用16000元，後來由台電人員前來安裝；今年初縣民與另名水電工談及此事，才知更換智慧型電表不需費用，氣得跟向A男討回16000元，也提醒民眾留意，申請更換智慧型電表不需費用，切勿被不肖業者欺騙。

    縣民說，前年7月因有漏水問題，在網路找到水電工A男前來處理，後來又請A男修理馬桶，修理時聊到電費頗高，A男建議可申請更換智慧型電表，並稱可交給他代為申請，更換一個費用16000元，縣民交付16000元給A男，後來由台電人員前來更換。

    今年1月，該縣民住家有狀況需水電工，因先前A男修理的馬桶不妥善，縣民另找其他水電工處理，並提及曾花16000元更換智慧型電表，想把另一顆電表也更換，水電工告知民眾可自行向台電申請，不需費用。

    縣民得知更換智慧型電表不需費用，是被A男欺騙，再次聯絡A男要討回16000元，A男雖稱自己也是找另名水電工處理，確實要費用，但經來回爭論之後，自知理虧，最後將16000元匯回給該縣民。

    台電表示，智慧型電表由本公司逐步更換，無需收費，可洽客服專線1911洽詢，民眾如想將內線設備更換或整理，請洽合格電器承裝業處理，相關費用與本公司無關。

