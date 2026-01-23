為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    擴大楓江附近地區都市計畫 新北市都委會審議通過送中央續審

    2026/01/23 14:57 記者黃子暘／新北報導
    配合五股交流道（圖）增設匝道改善工程、五股泰山輕軌建設等重大建設，與考量整體發展等因素，新北市府推動擴大楓江附近地區都市計畫主要計畫。（新北市城鄉局提供）

    配合五股交流道增設匝道改善工程、五股泰山輕軌建設等重大建設，與考量整體發展等因素，新北市府推動擴大楓江附近地區都市計畫主要計畫，市府城鄉發展局長黃國峰指出，此案今（23）日經新北市都市計畫委員會審議通過，將持續推動續報內政部都市計畫委員會審議；此案在公共設施與機能部分，劃設學校用地、社福設施用地。

    黃國峰說，擴大楓江附近地區都市計畫以產業型發展定位為主，配合五股交流道增設匝道等重大工程，考量整體發展及都市計畫區縫合，將中山高速公路以南、二重疏洪道以西的非都市土地、都市計畫區間夾雜農業區，及新北產業園區納入計畫範圍，面積約309.03公頃，其中區段徵收面積約122.80公頃，透過擴大都市計畫整體規劃方式分派及利用產業資源。

    城鄉局介紹，此計畫案於新五路以東新增產業用地35.20公頃，產業定位部分納入淨零碳排概念，推動知識型產業、引入企業總部，並調整增加新五路以西住宅區為14.22公頃及商業區為10.10公頃；既有建物保留部分訂定再發展區原則，劃設住宅區（再發展區）11處約1.36公頃。

    城鄉局指出，新北產業園區140.55公頃未納入區段徵收範圍，仍維持其產業發展功能，劃設第一種產業專用區91.94公頃，原社區用地部分，面積12.43公頃維持住宅功能劃為住宅區，附帶條件分單元另擬細部計畫並以都更方式整體開發。

    公共設施與機能部分，城鄉局表示，增劃1處學校用地面積為2.31公頃，並配合中央住宅政策全區增設3處社會福利設施用地，面積約6.24公頃；交通部分，調整拓寬楓江路為20公尺寬道路、重整此區交通道路系統及大眾運輸系統，以改善此區聯外及區內交通。

