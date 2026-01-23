為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    繩索救援國際邀請賽屏東舉行 匯聚國內外22隊救援菁英

    2026/01/23 14:41 記者葉永騫／屏東報導
    繩索救援國際邀請賽國內外22支隊伍參與競技。（記者葉永騫攝）

    屏東縣消防局今天（23日）起連續3天舉辦「繩期」繩索救援國際邀請賽，自香港、日本、泰國等國際專業救援隊伍，以及外島金門、澎湖、連江等地救援菁英齊聚屏東，共計有22支繩索救援隊同場切磋，深化消防繩索救援專業能力。

    屏東縣長周春米表示，這次賽事同時邀請多個國家及離島隊伍來台參與，實屬難得，不僅象徵屏東消防救援實力獲得國際肯定，也展現台灣消防與國際及外島救援體系緊密連結的成果，透過跨國、跨區域的交流競賽，讓消防人員得以直接觀摩不同國家與地區的救援技術與指揮思維，進一步強化面對複合型災害的應變能力。

    周春米說，繩索救援是很重要的技術，「也要展現我們團隊協力合作的能量」，繩索救援就是在最關鍵的時刻能夠發揮他們的功能，很榮幸能夠舉辦這樣的比賽，透過一個競賽的交流，更能夠了解彼此在不同的地理條件、不同的一個救援條件的時候，所能夠展現更高超的技術跟安定的力量。

    消防局指出，來自香港、日本、泰國及外島地區的參賽隊伍，長期執行山域、高空及特殊地形救援任務，擁有豐富實戰經驗，這次賽事藉由高擬真競賽關卡設計，促進國際與離島隊伍間深度技術交流，讓參賽人員在相互觀摩與實作中精進繩索救援技巧，全面提升救援安全與效率。

    縣議員李世斌試著用網子攀升，累得氣喘呼呼，直說真的不簡單。（記者葉永騫攝）

    繩索救援國際邀請賽考驗各隊的救災能力。（記者葉永騫攝）

