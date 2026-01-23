台鐵228和平紀念日加開84列次 1/27零時起開放訂票

台鐵公司228連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天（23日）宣布，因應今年228和平紀念日疏運旅客需要，自2月26日（週四）起到3月2日（週一）共5天，全線加開各級列車共計84列次。

加開列車包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車6列次、西部幹線自強號列車2列次。另為加強疏運旅客，自2月26日至3月2日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司表示，這次加開班次自1月27日（週二）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於1月28日（週三）零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵公司228連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司228連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司228連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司228連假加開列車。（台鐵公司提供）

台鐵公司228連假加開列車。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法