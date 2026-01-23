新北花見櫻花季1/29登場 幾米繪本世界淡水天元宮再現

今年櫻花季活動以淡水無極天元宮粉嫩三色櫻為主角，並以「夜櫻賞燈 光櫻繪夢」為主題舉辦，邀請知名台灣繪本藝術家幾米合作，把幾米的「閉上眼睛一下下」繪本世界搬進櫻花林。（新北市景觀處提供）

新北市「花見櫻花季」將在1月29日至2月11日於淡水天元宮登場，新北市綠美化環境景觀處長林俊德表示，新北市境內豐富的櫻花種類自1月下旬起接力綻放，今年櫻花季活動以淡水無極天元宮粉嫩三色櫻為主角，並以「夜櫻賞燈 光櫻繪夢」為主題舉辦，邀請知名台灣繪本藝術家幾米合作，把幾米的「閉上眼睛一下下」繪本世界搬進櫻花林，另推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁介紹淡水美食與景點，其中包含阿給名店用餐優惠。

林俊德表示，汐止康誥坑溪山櫻花、新店櫻花街旁的屈尺公園（櫻花公園）等處櫻花已在接力綻放中，緊接著之後還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發，今年櫻花季活動視覺焦點除了三色櫻外，還結合幾米為淡海輕軌創作的「閉上眼睛一下下」繪本意象，將故事角色「阿給」尋夢的純真情感轉化為5座互動場景，散落在天元宮的櫻花林中，入夜後也搭配燈光設計，展現夜色櫻花不同層次的光影美感。

景觀處介紹，「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁彙整淡水地區賞櫻遊程建議、天元宮園區活動地圖，提供民眾規劃半日或一日遊參考，同時搭配「花間謎蹤」趣味實境小遊戲，結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地人文歷史設計親子解謎關卡，還能兌換小禮物；摺頁也介紹淡水在地老牌阿給、文化阿給及淡水魚丸阿給3家在地小吃名店，推出限定優惠活動，遊客可至淡水捷運站旅遊服務中心及天元宮會場等處索取。

景觀處補充，各項賞花資訊歡迎民眾可透過FB「賞花快報」粉絲專頁掌握，「2026花見櫻花季」活動最新資訊可至官網查詢。

今年櫻花季活動以淡水無極天元宮粉嫩三色櫻為主角，並以「夜櫻賞燈 光櫻繪夢」為主題舉辦，邀請知名台灣繪本藝術家幾米合作，把幾米的「閉上眼睛一下下」繪本世界搬進櫻花林。圖為模擬圖。（新北市景觀處提供）

