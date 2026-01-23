為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農試所開發菇舍智慧型LED燈滅蟲技術 捕蟲效率提升逾1.7倍

    2026/01/23 14:30 記者楊媛婷／台北報導
    農試所開發菇舍智慧型LED燈滅蟲技術。（農試所提供）

    農試所開發菇舍智慧型LED燈滅蟲技術。（農試所提供）

    台灣菇類栽種過程常受到蕈蚋等小蟲侵擾，蟲害會啃食菇體與菌絲，影響產量並造成損失，農業部農試所研發「菇舍智慧型LED燈滅蟲技術」，捕獲蟲數為坊間滅蟲燈的1.7倍以上，可有效降低害蟲、減少菇農損失。

    我國菇類年產值超過122億元，占總體蔬菜產值逾1成，農試所指出，不同菇類在栽培過程中都有可能遇到病蟲危害，其中又以洋菇栽培過程最常受到「蕈蚋」侵擾，蕈蚋會啃食菇體與菌絲，導致品質降低，還會把菇蟎和病原帶進菇舍，最後影響產量，過去菇農會使用誘蟲燈，但效果有限。

    農試所表示，該所團隊開發菇舍智慧型LED滅蟲技術，根據害蟲偏好的特定光譜，打造專屬的LED誘蟲燈，有別於UV光，不論對人或環境都更加安全，集蟲網具防逆逃功能，讓小型害蟲被吸進去之後，不易再逃出，具有能量測害蟲重量變化的感測器，且可將資料透過手機或網路傳給管理者，方便遠端監控管理。

    農試所更將菇舍智慧型LED滅蟲技術與工研院開發的側置式風扇捕蟲裝置，組成「菇舍智慧型LED燈滅蟲模組」，和坊間常見的滅蟲燈相比，新模組的捕蟲效果最好，捕獲蟲數是其他滅蟲燈的1.7至3.5 倍，若搭配菇舍環境管理一起使用，可望降低害蟲帶來的麻煩，並節省約15%能源，並減少人工巡檢。

    農試所指出，該技術已取得專利，已開放徵求廠商進行技術授權，待量產後將進一步推廣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播