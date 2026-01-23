農試所開發菇舍智慧型LED燈滅蟲技術 捕蟲效率提升逾1.7倍

農試所開發菇舍智慧型LED燈滅蟲技術。（農試所提供）

台灣菇類栽種過程常受到蕈蚋等小蟲侵擾，蟲害會啃食菇體與菌絲，影響產量並造成損失，農業部農試所研發「菇舍智慧型LED燈滅蟲技術」，捕獲蟲數為坊間滅蟲燈的1.7倍以上，可有效降低害蟲、減少菇農損失。

我國菇類年產值超過122億元，占總體蔬菜產值逾1成，農試所指出，不同菇類在栽培過程中都有可能遇到病蟲危害，其中又以洋菇栽培過程最常受到「蕈蚋」侵擾，蕈蚋會啃食菇體與菌絲，導致品質降低，還會把菇蟎和病原帶進菇舍，最後影響產量，過去菇農會使用誘蟲燈，但效果有限。

農試所表示，該所團隊開發菇舍智慧型LED滅蟲技術，根據害蟲偏好的特定光譜，打造專屬的LED誘蟲燈，有別於UV光，不論對人或環境都更加安全，集蟲網具防逆逃功能，讓小型害蟲被吸進去之後，不易再逃出，具有能量測害蟲重量變化的感測器，且可將資料透過手機或網路傳給管理者，方便遠端監控管理。

農試所更將菇舍智慧型LED滅蟲技術與工研院開發的側置式風扇捕蟲裝置，組成「菇舍智慧型LED燈滅蟲模組」，和坊間常見的滅蟲燈相比，新模組的捕蟲效果最好，捕獲蟲數是其他滅蟲燈的1.7至3.5 倍，若搭配菇舍環境管理一起使用，可望降低害蟲帶來的麻煩，並節省約15%能源，並減少人工巡檢。

農試所指出，該技術已取得專利，已開放徵求廠商進行技術授權，待量產後將進一步推廣。

