    首頁 > 生活

    全教總反駁師師相護質疑 呼籲教育部挺教師

    2026/01/23 14:37 記者林曉雲／台北報導
    全教總今日發聲明反駁師師相護質疑，呼籲教育部要站出來挺教師。圖為全教總開記者會說明0125上街抗議廢校事會議行動。（記者林曉雲攝）

    全教總今日發聲明反駁師師相護質疑，呼籲教育部要站出來挺教師。圖為全教總開記者會說明0125上街抗議廢校事會議行動。（記者林曉雲攝）

    針對近期國家人權委員會專案報告及家長團體質疑校園事件存在「大案小辦」、「輕縱」、「師師相護」情形，全國教師工會總聯合會（全教總）今（23）日發聲明拒絕「師師相護」標籤，強調在解聘辦法修改之前，校園事件即便進入考核會審議，其結果仍須經過「校長覆核」與「主管機關核定」，2024年修法後更增設主管機關監管機制之規定，若事實認定與懲處情節不符，主管機關本就有權退回或不予核定，守護學權與尊重教師專業不應是對立面，教育部有義務守護教師不受無端指責，還給全國學校與教師公道。

    全教總理事長侯俊良表示，校園事件的認定需回歸調查報告之事實，懲處則需符合「比例原則」，人權會與部分團體動輒以「師師相護」標籤否定學校校園事件之處理，甚至指控主管機關為共犯，這種全面性的指控不僅傷害基層教師的尊嚴，更抹煞了多數行政人員與主管機關在現行法治框架下承受辦案負擔的努力。

    侯俊良表示，校事會議調查制度已嚴重戕害校園信任與教師尊嚴，拖累教育現場與重創校園文化，還需承受社會大眾對校園事件處理機制的不當質疑，校事會議調查制度之廢除，應嚴肅處理，並喊話教育部身為中央主管機關應嚴正面對，不應放任民粹蔓延，讓基層學校獨自面對輿論衝擊。

    全教總要求，教育部應公布近年來主管機關針對學校懲處建議行使「退回」、「不予核定」或「糾正」之具體數據，證明監督機制有效運行；針對人權會報告中所提，教育部應就法規面與實務面解釋「情節不相當」之判斷準據，導正社會對於「大案」與「小辦」的認知落差，更不應以社政通報處置偷換概念至校園事件之行政處置。學校處理程序合法合規，教育部應公開表態支持，拒絕政治與社會壓力干預校園行政專業。

