中小學明天開始放假 教育部校安中心每日24小時待命

中小學明天開始放假，教育部校安中心每日24小時不打烊。（記者林曉雲翻攝官網）

中小學明天開始放「寒假」，加上農曆春節將至，教育部今（23）日表示，國教署持續啟動全天候守護機制，校安中心維持每日24小時不間斷服務，並與各校校安人員保持密切聯繫，確保學生在校外如遇突發狀況，能即時獲得協助與支援。

教育部也呼籲家長在假期期間多留意孩子的生活動態，關心其外出旅遊、工讀情形及網路使用狀況，透過陪伴與關懷，共同為孩子營造一個平安、愉快的假期環境。校安中心聯絡專線為（04）3706-1349，傳真電話（04）2330-2764。

教育部國教署組長詹雅惠說明，若學生發生緊急重大事件，學校應依教育部「校園安全及災害事件通報作業要點」規定通報並啟動應變機制，對校安事件妥為因應，以減少危害安全事件發生；教育部也已函請各級學校持續宣導「寒假期間學生活動安全注意事項」，強化「多一分準備，多一分安心」觀念，提醒學生網路活動須提高警覺，慎防陌生交友與購物詐騙；外出時注意交通安全，切勿無照駕駛，以確保生命安全；另因氣溫偏低，應防範一氧化碳中毒，校外租屋學生外出或就寢前須確認瓦斯及電器設備關閉。

此外，校安中心也提醒學生從事戶外活動時，應留意天候變化、熟悉環境地形，做好行前準備與風險評估，並考量自身健康狀況，避免前往危險水域或無救生人員場所，天候不佳時應立即停止活動；針對毒品防制，提醒學生參與校外聚會須保持警覺，與陌生人保持距離，不飲用來路不明飲品；假期打工須防範求職詐騙，避免提供帳戶或淪為車手。

詹雅惠表示，學生如果參加寒假期間學校活動，應配合規定時間，避免過早到校或單獨逗留校園危安熱點，活動結束後結伴返家並告知家長行蹤，也鼓勵家長把握寒假陪伴孩子，從事正當休閒活動，增進親子互動。

