美濃小番茄冠軍出爐 盼照亮青農返鄉路

每年冬季，美濃田園裡冒出一串串澄黃色或是鮮紅色的小番茄，不但受到市場消費者青睞，加上經濟產值高、適合網路宅配行銷等因素，提高了青農返鄉的誘因；美濃區農會多年來舉辦小果番茄品質評鑑競賽，除透過競賽讓農友切磋交流種植的技術，也幫消費者更加了解番茄的品種、口感、營養價值，更期盼能照亮青農的返鄉路，讓小番茄產業能繼續欣欣向榮。

美濃冬季小果番茄進入盛產期，今年冬天氣候條件回到正常年，雨量少、日夜溫差大，病害壓力也相對降低，田間整體結果率與品質表現優於前幾年，產量供應更為充足。

「第十四屆美濃小果番茄品質評鑑競賽」分為「橙蜜香番茄組」及「其他小果番茄組」進行分組評選，並經田間初審、農藥殘留檢測等程序後，入選農友進入決賽評鑑，由專業評審團依外觀、果型、色澤、風味口感、甜度等項目進行綜合評分，公平公正選出年度優質番茄代表。

橙蜜香番茄組共17人進入決賽，冠軍由青農宋國智拿下寶座，並選出亞軍、季軍及優勝共8人；其他小果番茄組共19人進入決賽，評選出同為青農的陳品彤奪得冠軍，並選出亞軍、季軍及優勝共9人。

農會總幹事鍾清輝指出，番茄的風味來自於個人的品味，不管是紅的或是橙色的、彩色的也好，都是農民辛苦的結晶，在品嚐番茄的細緻甜度口感時，也請慢慢咀嚼體會農民從事農業的辛苦與付出，才有今日甜美的果實與舌尖的美味；為了扶持產業、照顧青農，今年也向商標局提出了「美濃加樂蜜番茄」的品牌註冊申請，希望透過品種、品質、品牌的建立，讓美濃除了橙蜜香、玉女外，其它品種也能有好口碑，讓消費者愛不釋口。

