    史上最長寒假 台師大辦15國永續論壇讓學習不中斷

    2026/01/23 13:05 記者林曉雲／台北報導
    台師大今日舉辦永續跨國論壇，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左起）、英國格拉斯哥大學Konstantinos Kontis全球合作事務院長、日本九州大學Johan Lauwereyns國際事務資深副校長、台師大物理系主任劉祥麟進行對談。（圖由台師大提供）

    寒假不只休息，更是深化學習的起點。國立台灣師範大學今年寒假長達65天，仍以「寒假學習不中斷」為理念，啟動「2026國際永續冬季學院」，並於今（23）日舉辦跨國永續論壇，吸引來自15國、13校、逾300名師生與社會人士參與，打造跨國永續教育平台。

    台師大校長吳正己表示，冬季學院以善用學期間隙深化學習為核心，結合雙語標竿大學、國際化與大學社會責任（USR）三大方向，讓永續從課堂知識轉化為回應現實世界挑戰的行動能力。他指出，在氣候變遷、能源轉型與社會韌性等全球議題下，大學肩負培育永續人才與串連國際合作的責任，而冬季學院正是具體實踐。

    跨國論壇以「Three Islands, One Shared Vision」為主題，象徵台灣、英國、日本三個島嶼社會面對氣候與永續議題的共同責任。論壇邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新擔任主講，並與英國文化協會、英國與日本多所大學學者對話，討論氣候立法、城市永續、水資源治理、地方創生與永續教育等議題，展現跨國合作的多元視角。

    冬季學院於1月20日至30日舉行，台師大與英日夥伴共同開課，全英語授課，涵蓋AI與永續教育、氣候變遷、水資源治理、永續設計與地方創生等議題，並開放台灣大學系統跨校修課。台師大國際處統計，報名人數311人，其中學生占75%，並吸引17國境外人士參與，顯示台師大永續教育已具跨校與國際影響力。

    展望未來，吳正己表示，台師大將推動雙聯學位與國際交流，安排學生赴日本九州大學、大阪大學、北海道大學及新加坡國立大學交流，並與英國格拉斯哥大學合辦雙語永續暑期學校，深化台英高教合作。

    台師大今日舉辦永續跨國論壇。（圖由台師大提供）

