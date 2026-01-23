為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    腹語街頭藝人進校園 宣導健康上網與反詐

    2026/01/23 12:53 記者王姝琇／台南報導
    街頭藝人小強老師深入校園宣導健康上網。（南市教育局提供）

    街頭藝人小強老師深入校園宣導健康上網。（南市教育局提供）

    南市教育局力邀街頭藝人小強老師，自1月7至23日走訪安平國小等16所學校，透過生動活潑的腹語演出，與鸚鵡布偶進行互動對話，巧妙將健康上網與反詐騙議題融入劇情，帶來兼具教育性與趣味性的快閃表演。

    市長黃偉哲指出，藉此提醒學生長時間沉迷網路可能對學業表現及人際關係造成負面影響。期透過活動傳遞「聰明用網、從你我開始」的理念，培養孩子智慧生活、健康成長的態度，同時也提醒學生，不論是網路交友、線上遊戲、網購或查詢資料，都潛藏遭遇詐騙的風險，除提高警覺外，更要具備批判思考能力，能夠辨識網路訊息真偽，避免誤入詐騙陷阱。

    教育局長鄭新輝表示，為防止網路成癮影響日常生活與學習表現，教育局持續推動多元且創新的宣導與輔導措施。自今年3月起將陸續辦理「健康上網社群」系列研習，協助教師將網路成癮相關議題融入發展性與介入性輔導實務中，並規劃與亞洲大學中亞聯大網路成癮防治中心合作，於今年暑期共同舉辦台南市「2026青少年幸福不迷網：關機親子營隊」。

    教育局每學年皆固定舉辦健康上網微影片創作競賽，鼓勵師生共同參與，協助學生建立正確用網習慣、遠離網路成癮，並透過創作歷程培養各學習階段所需的正向態度。

    此外，每年也辦理學生網路成癮辨識與輔導的初階與進階種子教師培訓，提升各校輔導教師在預防與輔導網癮方面的專業知能，強化校園輔導能量。相關課程與影片競賽內容亦結合反詐騙與網路禮儀宣導，提醒冒用他人照片及散播不實訊息的違法性，期盼教師引導學生建立正確使用行動裝置與網路的態度。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    街頭藝人小強老師深入校園宣導健康上網。（南市教育局提供）

    街頭藝人小強老師深入校園宣導健康上網。（南市教育局提供）

