為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南市場年菜買氣「大噴發」 購物節加碼帶動買氣

    2026/01/23 13:09 記者王姝琇／台南報導
    台南傳統市場的年菜選擇多元。（台南市政府提供）

    台南傳統市場的年菜選擇多元。（台南市政府提供）

    南市經發局協助傳統市場，透過展示各市場特色年菜及推廣資訊，提升民眾對傳統市場年菜的認識、關注與推廣，也提供年菜訂購與銷售奠定良好基礎。不少名攤年菜深受新知和熟客支持，銷售份數一釋出就秒殺。

    市長黃偉哲表示，今年市場年菜買氣「大噴發」，不少名攤一釋出就秒殺，甚至有市場還沒到除夕就已集結台南多處傳統市場與特色攤商推廣年菜，經接單掛出紅牌「完售」 ，穩定成長的接單熱度，正是市民對傳統市場品質與口味的肯定。

    經發局長張婷媛指出，市府透過整合各區公有市場年菜資源，協助攤商加強宣傳推廣，優化訂購與行銷方式，今年多處市場年菜接單表現較去年穩定成長，如崇義市場年菜接單量已超過去年水準，持續開放訂購至除夕前；仁德市場今年訂購組數亦較去年增加，後續仍視情況加開名額；文華市場則維持穩定接單，年菜訂購情況與往年相當，深受新知和熟客支持。

    市場處代理處長林士群表示，今年吸引許多首次加入市場年菜的市場攤商，部分攤商則是重新規劃年菜內容，部分市場年菜數量有限，已提前額滿或停止接單，顯示民眾對市場年菜詢問度與接受度的喜愛。

    此外，「2025台南購物節」將持續至3月1日止，民眾只要於台南市各公有零售市場特定攤商消費滿50元，即可累積抽獎資格，月月有現金與家電好禮，壓軸更可抽百萬級電動車。市府鼓勵民眾於公有零售市場消費時善用數位登錄平台。

    台南市場的年菜用料實在，兼顧品質與口味。（台南市政府提供）

    台南市場的年菜用料實在，兼顧品質與口味。（台南市政府提供）

    台南市場主打的年菜訴求口味道地，可讓人品嚐到最傳統的好滋味。（台南市政府提供）

    台南市場主打的年菜訴求口味道地，可讓人品嚐到最傳統的好滋味。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播