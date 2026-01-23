為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    纏訟5年歷經8月6次調解 礁溪協天廟主委雙包案落幕

    2026/01/23 12:47 記者王峻祺／宜蘭報導
    礁溪協天廟主委吳宏昱（左2）與舊派委任律師林國漳（左1起）、新派委任律師陳倉富及宜蘭地院調解委員游瑞源合影。（記者王峻祺攝）

    礁溪協天廟主委吳宏昱（左2）與舊派委任律師林國漳（左1起）、新派委任律師陳倉富及宜蘭地院調解委員游瑞源合影。（記者王峻祺攝）

    宜蘭200多年礁溪協天廟主委鬧雙包，新舊派系纏訟5年終於大和解，在雙方律師及宜蘭地院調解委員，歷經8個月、6次協調下，雙方今天放下成見及對立，在關聖帝君前宣誓，由新派主委吳宏昱率領團隊推展廟務，象徵大團結！

    協天廟每年香油錢高達1億元，廟產也約有8億元，2020年第13屆主委改選鬧雙包，新舊派打官司，新派主委吳宏昱於2024年取得法院合法認證，雙方同年辦改選，吳宏昱被黑衣人砍傷後仍連任，舊派主委則由宜蘭縣議會前議長李清林當選。

    新舊派爭廟權纏訟5年，地方疑為整合派系拚今年五合一大選，去年起積極介入協調，並於今年1月6日達成共識。宜蘭地院調解委員游瑞源說，雙方體認廟務運作必須回歸團結，透過修正組織章程並增訂特別條款，整合49位管理委員及16位監察委員後，組成新的運作團隊，由主委吳宏昱率領。

    吳宏昱今天也在舊派委任律師、民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，以及新派委任律師陳倉富見證下，對外宣布主委雙包案正式落幕。吳宏昱說，原本對立的雙方已放下過去成見，決定以「和諧、團結」為重，未來將共推廟務，不辜負信眾及社會期待。

    林國漳說，雙方回歸信仰本質，願意放下多年成見，是達成整合關鍵，期許繼續以信眾福祉為優先，造福鄉里；陳倉富說，目前雙方已完成初步行政與業務交接，未來將共同經營廟務，不再有新舊派之分。

    礁溪協天廟新舊派系放下成見及對立，在關聖帝君前宣誓，由新派主委吳宏昱（左3）率領團隊推展廟務，象徵大團結！（記者王峻祺攝）

    礁溪協天廟新舊派系放下成見及對立，在關聖帝君前宣誓，由新派主委吳宏昱（左3）率領團隊推展廟務，象徵大團結！（記者王峻祺攝）

    礁溪協天廟主委吳宏昱（左）與舊派委任律師林國漳合影。（記者王峻祺攝）

    礁溪協天廟主委吳宏昱（左）與舊派委任律師林國漳合影。（記者王峻祺攝）

    宜蘭200多年礁溪協天廟主委鬧雙包，新舊派系纏訟5年終於大和解，放下成見及對立。（記者王峻祺攝）

    宜蘭200多年礁溪協天廟主委鬧雙包，新舊派系纏訟5年終於大和解，放下成見及對立。（記者王峻祺攝）

