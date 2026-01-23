為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全力戒備！竹市明發5千元現金 700警力護近20億現鈔

    2026/01/23 12:07 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市明發5千元現金，市警局動員700警力在市區護鈔，預估將有近20億現鈔在市區流動。（記者洪美秀攝）

    近20億現鈔新竹市區滿街流動！新竹市府明天（24日）要實體發放5千元消費現金，今天由竹市警察局動員700名警力全面戒備護鈔與點交現金。副市長邱臣遠也到警察局及各區公所視察現金清點與作業流程。同時警方也啟動護鈔模式進行戒備，期讓明天的現金發放流程順利。

    邱臣遠今天視察現金清點、分裝及後續發放的模擬作業，其中部分動線規劃有重疊風險，已要求區公所現金清點順序應更加標準化。警察局則動員警、民力超過700人，361個發放點所也以最高規格維安佈署，將從明天上午7點起執行環境安檢，並在發放現金時全程安全維護，以「點、線、面」方式護鈔，讓市民能順利領現金。

    另消費金涉及實體金流，警察局已強化「防搶、防竊、反詐騙」機制，針對消費金運送路途，採「警力全程戒護」，由持槍員警全程隨行；並針對發放處所及周邊熱點實施複式巡邏；在消費金發放的不實訊息及識詐方面，將持續在各集會場合宣導，阻斷假冒公務員或假檢警的詐騙契機。

