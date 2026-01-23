今起白天稍微溫！ 吳聖宇：週六天氣稍不穩定

氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天（23日）白天還會繼續緩慢的減弱，而且在較乾的空氣開始進來後，相對濕度會更有下降的機會，明天週六（24日）的天氣稍微變得不穩定一些，西半部雲量會比先前的預期要來得多，東半部的降雨也可能比先前預期要來的明顯一點。（資料照）

今天（23日）白天起氣溫逐漸回升，對此，氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天（23日）白天還會繼續緩慢的減弱，而且在較乾的空氣開始進來後，相對濕度會更有下降的機會，明天週六（24日）的天氣稍微變得不穩定一些，西半部雲量會比先前的預期要來得多，東半部的降雨也可能比先前預期要來的明顯一點。

氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」在臉書PO文表示，昨（22日）晚間台北站溫度最低來到12.2度，今（23）日清晨前最低溫度是12.5度，相對濕度則是已經來到90%以上，對比於前一天（21日晚到22日清晨）的情況，最低溫來到11.4度，相對濕度在80-90%之間，可以看到相對濕度更高，但是氣溫也更高，顯示露點溫度有所上升，底層冷平流確實有減弱的情況，預估今天（23日）白天還會繼續緩慢的減弱，而且在較乾的空氣開始進來後，相對濕度會更有下降的機會，溫度將有繼續往上的空間，跟前兩天始終被壓在低點震盪的情況不太一樣，這是冷氣團在減弱的過程中常見的變化，尤其是濕冷型的冷氣團這種過程現象會比較明顯可見。

粉專指出，今天（23日）清晨台灣本島平地最低溫仍是在中部以南雲量較少的地方，配合局部輻射冷卻以及地形冷空氣堆積效應，全台平地最低溫出現在台南楠西7.4度，其他像嘉義竹崎7.9度，雲林古坑8.3度，高雄內門8.4度，嘉義市東區也只有9.1度。相對北台灣雲量多沒有輻射冷卻，冷平流又逐漸減弱的情況下，最低溫出現在新北石碇10.0度，其他像新竹湖口10.6度，桃園平鎮10.9度，台北市南港以及基隆七堵都是11.1度等，中北部大致符合昨天的預期（10度或以下低溫），南部的輻射冷卻低溫還是比預期明顯，雲量始終不如預期的多，從這兩天的溫度分布可以看出，這種因為雲量差異造成中南部相對較低溫的情況好像也還蠻常見的，不是什麼很特別罕見的情況。

粉專續指，今天（23日）乾空氣會逐漸進來，下半天之後會比較明顯，加上中層700hpa反氣旋中心通過，大氣狀態趨於穩定，北台灣雲量漸少，中南部維持雲少有陽光天氣，東半部則還是有些短暫陣雨機會，各地白天溫度會上升，北台灣上升的趨勢比較明顯一些。

粉專預估，明天（24日）最新的預報反而會有點變化，因為中層反氣旋中心提早在今天很快通過，後面雖然整體還是西風高壓脊要繼續經過台灣到華東一帶，但是似乎在反氣旋中心後側又有小小的短波槽在台灣到福建之間區域冒出來的機會，700hpa相對濕度又提高（水氣變多），可能導致明天週六（24日）的天氣稍微變得不穩定一些，西半部雲量會比先前的預期要來得多，東半部的降雨也可能比先前預期要來的明顯一點，不過它比較像是在兩個反氣旋中心之間被迫造成的相對小短槽，動力條件可能不是那麼好，等下午預報更新後再來看看影響的程度會是如何。

