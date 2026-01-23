有拜有保庇 馬公城隍廟攜手地方產業推出特色「供品」

馬公城隍廟結合地方名產廠商，推出地方特色供品。（記者劉禹慶攝）

馬公城隍廟是澎湖3大公廟之一，擁有廣大信眾，香火鼎盛。財團法人澎湖馬公城隍廟長期致力於文化傳承與地方公益，攜手在地知名名產廠商，結合宗教文化底蘊與在地產業能量，共同打造具澎湖特色的「供品」餅乾，為澎湖名產注入全新創意與文化內涵。

馬公城隍廟董事長顏嘉弘表示，過往宮廟常以制式化的仙貝作為結緣或回饋信眾的供品，此次特別選用澎湖在地品牌合作，期盼以更具地方代表性的餅乾，城隍信仰深植澎湖地方生活。以跨界合作的模式，期盼透過具代表性的特色餅乾，讓民眾與遊客在品嚐澎湖風味的同時，也能感受澎湖宗教文化與在地情感，傳遞澎湖風土與人情味。進一步提升澎湖名產的文化價值與識別度，共同為地方發展注入正向能量。

在地名產廠商執行長楊國隆指出，此次合作在產品研發過程中，特別融入澎湖在地元素，兼顧品質與風味，希望讓民眾在品嚐餅乾的同時，也能感受到澎湖的文化記憶，成為具有紀念價值的在地名產，讓澎湖名產更貼近市場，也更具競爭力。

財團法人澎湖馬公城隍廟由第七屆董事長顏嘉弘偕董監、事及行政團隊，在未來將持續以文化為核心，推動宮廟結緣品在地化，串聯在地產業資源與社群力量，推動更多創新合作，讓傳統信仰與現代生活接軌，共同推廣澎湖名產與地方文化，讓澎湖的文化、信仰與產業能被更多人看見。

宗教不僅是信仰，也能帶動地方產業發展。（記者劉禹慶攝）

