    結合在地非營利組織 勞動部桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒

    2026/01/23 11:24 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市龍潭區高原社區發展協會推出「祈艾招福平安」禮盒。（桃竹苗分署提供）

    桃園市龍潭區高原社區發展協會推出「祈艾招福平安」禮盒。（桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署結合桃園市龍潭區高原社區發展協會、新竹縣寶山鄉觀光休閒產業文化協會等在地非營利組織團體，設計「幸滿福」系列年節禮盒，分署長賴家仁說，系列年節禮盒是民眾農曆春節的送禮最佳選擇，可以讓親朋好友一起來認識地方的農特產與手作技藝。

    「幸滿福」系列年節禮盒以「平安、好時、滿堂、盈福、招福」為設計理念，其中高原社區發展協會的「祈艾招福平安禮盒」選用在地生產的艾草製成茶包、手工皂、薰香條，取艾草驅邪、納福的象徵意義；寶山鄉觀光休閒產業文化協會的「柑蔗菓物好時光禮盒」，有在地生產的柑橘果乾搭配黑糖、愛玉DIY材料包，民眾還能在家動手體驗。

    至於苗栗縣在地文化推廣協會推出的「金蜜滿堂禮盒」，有龍眼蜜、百花蜜以象徵甜蜜富足；苗栗縣三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會的「茶油盈福麵」有日曬麵線搭配苦茶油、苗栗縣西湖鄉休閒產業發展協會推「西湖有寶禮盒」則能品嘗油柑糖與柚子蔘等，賴家仁說，禮盒由不同地區的在地團體製作，希望民眾多多購買，透過行動共同支持地方產業與在地就業。

    新竹縣寶山鄉觀光休閒產業文化協會推出「柑蔗菓物好時光」禮盒。（桃竹苗分署提供）

    新竹縣寶山鄉觀光休閒產業文化協會推出「柑蔗菓物好時光」禮盒。（桃竹苗分署提供）

