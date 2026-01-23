成功將AI演算法導入藥物研發流程 北醫大博士生獲Google獎學金

北醫大癌藥學程博士生林偉德榮獲Google博士獎學金。（圖由北醫大提供）

Google 2025年博士生獎學金，過去多由台大、清大、陽明交大、成大等理工背景學生獲得，台北醫學大學醫學科技學院「癌症生物學與藥物研發博士學位學程」博士生林偉德，在癌症生物學與藥物研發研究所教授許凱程團隊指導下，成功將AI演算法導入藥物研發流程，展現AI驅動藥物研發的高度潛力，首度以醫學背景拿下Google 2025年博士生獎學金。

醫學科技學院院長潘秀玲表示，林偉德以醫學研究背景，成功將AI演算法導入藥物研發流程，展現AI驅動藥物研發的高度潛力，相關研究有助於加速早期新藥開發流程，將前期研發時程由傳統約5年縮短至2年，具體回應臨床與產業對新藥研發效率的迫切需求，也體現北醫大長期推動跨域整合、為未來而教的辦學成果。

許凱程指出，過去該獎項多由台大、清大、陽明交大、成大等理工背景學生獲得，林偉德以「生物醫學背景」成功獲獎，別具指標意義，也顯示生物醫學研究結合AI與演算法，已成為推動新藥研發與精準醫療的重要方向。

林偉德說明其研究聚焦於機器學習與深度學習在藥物早期開發中的應用，針對特定蛋白質標的，建立專屬的分子片段資料庫，優化模型預測效能，並整合多項開放原始碼工具，促進藥物研發領域的資料共享與跨國合作。

研究團隊亦自行開發分子片段演算法，進一步強化特定蛋白質片段的辨識能力，使模型在預測準確度與效能上皆有突破，為新藥早期開發提供關鍵技術支援，許凱程指出，林偉德原本的學術訓練奠基於癌症分子生物學與藥物研發，此次卻在偏向資訊與工程領域的「演算法與最佳化」獲國際肯定，充分展現北醫大成功串連生醫、AI、數據運算與程式開發等前瞻研究能量，持續拓展醫學研究的國際影響力。

Google博士生獎學金為全球競爭最激烈的博士獎項之一，旨在表彰於電腦科學及相關領域中，投入具前瞻性與創新性的研究人才，2025年全台僅有3位博士生獲殊榮，分別來自台北醫學大學、國立台灣科技大學及國立清華大學，獲獎者除可獲得一萬美元獎學金作為博士研究期間的重要經費支持，亦將由Google指派專屬研究導師，深化學術與產業的交流合作。

