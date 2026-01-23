為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹北福德廣場結合三民商圈 宵夜街搖身變文化生活新據點

    2026/01/23 10:31 記者廖雪茹／新竹報導
    竹北市公所重新改造市立圖書館福德分館外、臨三民路的空地，未來將舉辦多元活動，讓宵夜街成為竹北文化生活的新據點。（竹北市公所提供）

    竹北市公所重新改造市立圖書館福德分館外、臨三民路的空地，未來將舉辦多元活動,讓宵夜街成為竹北文化生活的新據點。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市舊城區的福德里，生活機能齊備，但缺乏廣場、公園等公共空間；竹北市公所結合黃金商圈，重新改造市立圖書館福德分館外、臨三民路的空地，未來將不定期推出文創市集、漂書活動，並在造型天幕下舉辦講座等多元活動，讓宵夜街成為竹北文化生活的新據點。

    鄭朝方表示，福德分館外空地過去被稱為「福德公園」，但實際上並非公園用地，加上水泥牆阻隔，動線不佳，空間零碎且難以親近，長期未能發揮公共功能。市公所團隊為此編列900萬元，拆除老舊設施，改善整體通透性，讓廣場成為市民共享的友善空間。

    「福德廣場的改造是活化城區與推動文化行動的重要一步！」 鄭朝方指出，廣場位處黃金地段，一邊緊鄰三民商圈，一邊則為市立圖書館福德分館，可謂鬧中取靜、得天獨厚。因此計畫將圖書館的功能延伸至廣場，讓閱讀走出建築量體。未來除了文創市集、漂書活動，在造型天幕下舉辦講座、讀書會、故事分享等多元活動；同時，廣場前端設計座位區，可提供民眾短暫休憩，或是品嚐三民街外帶美食，結合商圈發揮最大效益。

    鄭朝方說，福德分館目前進行軟、硬體設施全面改善。分館前廣場作為整修「前奏曲」率先完成改造，讓市民能享受更友善的公共空間。而分館內裝正在收尾階段，未來重新開放後，將為舊城區注入新的生活文化能量。

    福德廣場前端設計座位區，可提供民眾短暫休憩，或是品嚐三民街外帶美食，結合商圈發揮最大效益。（竹北市公所提供）

    福德廣場前端設計座位區，可提供民眾短暫休憩，或是品嚐三民街外帶美食，結合商圈發揮最大效益。（竹北市公所提供）

    未來除了文創市集、漂書活動，還將在福德廣場的造型天幕下舉辦講座、讀書會、故事分享等多元活動。（竹北市公所提供）

    未來除了文創市集、漂書活動，還將在福德廣場的造型天幕下舉辦講座、讀書會、故事分享等多元活動。（竹北市公所提供）

