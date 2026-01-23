為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高鐵2/24、25加碼12班次大學生5折優惠列車 1/27凌晨開放購票

    2026/01/23 10:14 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵2/24、2/25加碼12班大學生5折優惠列車。（記者吳亮儀攝）

    今年春節疏運與228和平紀念日疏運僅相隔2天，台灣高鐵公司今天（23日）宣布，為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校，特別規劃2月24日（週二）、2月25日（週三），除原適用5折、75折或88折大學生優惠車次外，再加碼提供南下、北上各3班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」。

    購買大學生優惠列車可自1月27日（週二）凌晨零時起，按高鐵公司預售時程開放購票。高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

    台灣高鐵公司特別提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查，以免影響優惠權益。

    高鐵2/24、2/25加碼12班大學生5折優惠列車。（高鐵公司提供）

