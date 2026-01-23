為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統2/2起收費 查1筆地號70元

    2026/01/23 10:43 記者周敏鴻／桃園報導
    「桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」將收費提供即時線上查詢服務。（桃園市政府提供）

    「桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」將收費提供即時線上查詢服務。（桃園市政府提供）

    桃園市政府文化局建置「桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」，2月2日起收費提供即時線上查詢服務、查詢每筆地號須付費70元，線上查詢服務將可協助民眾或開發單位於開發前階段，就能確認土地是否涉及有形文化資產，以利後續規劃與行政作業。

    文化資產常具不可移動、與土地高度關聯等特性，開發行為若未能事前掌握相關資訊，施工階段恐會衍生調整、審議等需求，文化局指出，過去土地開發前，民眾或開發單位若要確認是否涉及文化資產，只能透過層層公文往返才能確認，耗時又費力；「桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」2024年3月1日起試用至今，已累積2萬餘筆的查詢紀錄，顯有簡政便民的效果。

    文化局為確保系統長期穩定運作並維持服務品質，1月7日發布「桃園市開發行為涉及文化資產查詢系統」收費作業標準，將於2月2日起實施收費制度，未來民眾或開發單位查詢每筆地號，將收費70元，使用者輸入地段、地號，就能即時查詢文化資產等資料，同步了解開發時應注意事項，再針對開發案進行修正或優化等先期規劃。

    「桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」將收費提供即時線上查詢服務。（桃園市政府提供）

    「桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」將收費提供即時線上查詢服務。（桃園市政府提供）

