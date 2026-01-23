為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「台灣尚勇」春聯還拿得到？就在今天的郊行博物館 連蔡其昌都好奇

    2026/01/23 10:05 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港郊行博物館創辦人黃榮心開心拿著台灣尚勇的春聯。（民眾提供）

    鹿港郊行博物館創辦人黃榮心開心拿著台灣尚勇的春聯。（民眾提供）

    最搶手的「台灣尚勇」的春聯來了！彰化縣鹿港小鎮的郊行博物館今天（23日）上午10點起將發放2026年版的「台灣尚勇」春聯，令不少人喜出望外，因為原本以為第一波分送點都發光光，原來還有彩蛋版，而中華職棒聯盟會長蔡其昌也說「有空要過去參觀」。

    鹿港出身的導演陳文彬在臉書、IG分享這個訊息，還引來中華職業棒球大聯盟副秘書長蔡克斯留言好奇詢問什麼是郊行博物館，陳文彬解釋說，鹿港郊行的歷史，特別是「敢（原字是上敢下心）郊」，就是以前的雜貨店（柑仔店），還有台灣百年紙紮媽祖神像。不只蔡克斯好奇不已，連中華職棒聯盟會長蔡其昌都留言說「有空要過去參觀」。

    陳文彬說，「台灣尚勇」春聯今天起在鹿港鎮中山路48號的郊行博物館發放，每人限領1幅，數量有限，送完為止。

    福興鄉長蔣煙燈表示，他今天也會到場一起發送「台灣尚勇」春聯，這份春聯人見人愛，他在跑攤的時候，許多人都在問，如今在郊行博物館就可以拿到了，讓台灣人貼上「台灣尚勇」春聯，一起為台灣、為台灣棒球加油。

    彰化縣福興鄉長蔣煙燈表示，台灣尚勇春聯太搶手了，人見人愛。（蔣煙燈提供）

    彰化縣福興鄉長蔣煙燈表示，台灣尚勇春聯太搶手了，人見人愛。（蔣煙燈提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播