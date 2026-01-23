為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    買台鐵票更方便了！3/3乘車日起個人訂票數6張→9張

    2026/01/23 09:48 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵公司公布售票新措施。（記者吳亮儀攝）

    台鐵公司公布售票新措施。（記者吳亮儀攝）

    台鐵公司今天（23日）宣布，為提升旅客訂票便利性並優化整體訂票，自乘車日3月3日起（開放訂票首日為2月3日），旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客（依身分證字號、護照號碼或統一證號計算）每天可預訂車票張數，將由6張調整為9張。

    台鐵公司表示，這次調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車（含連假加班車及花東地區實名訂票）以及兩鐵列車。措施調整後有兩大革新，第一是以單行程、雙行程或三行程方式訂票時，每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票；第二是以去回程方式訂票，單次最多可預訂18張車票，包括去程及回程各9張。

    台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，要到台鐵售票窗口、自動售票機、超商如統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商等通路，可依調整後的張數上限取票。

    另外，「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票張數上限仍維持6張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票，來回預訂8張。

    台鐵公司提醒，由於線上換票張數須與原訂購張數相同，因此旅客原訂購乘車日為3月3日（含）以後，要換票並變更為3月3日前搭乘車日者，原訂購張數若超過6張，將無法辦理換票，需要到台鐵售票窗口辦理，請旅客多加留意。

    台鐵買票新措施。（台鐵公司提供）

    台鐵買票新措施。（台鐵公司提供）

