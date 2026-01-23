基市社會處送羽絨被、保溫瓶 獨居老人感受社會溫暖

基隆市政府社會處副處長盛慧中（圖右）率同仁前往市府列冊獨居老人家關懷，致贈關懷箱。（基隆市政府提供）

冷氣團持續報到，基隆市社會處發起「寒冬送暖」獨居長者關懷行動，結合鄰里及民間資源力量，贈送關懷箱為弱勢長者送上溫暖。社會處致贈關懷箱包含羽絨保暖棉被、保溫瓶及生活物資，讓獨居長者在寒冷冬日中不再受凍，感受到來自社會的溫暖與愛心。

基隆市社會處副處長盛慧中表示，感謝各區區長、里長及志工夥伴投入訪視關懷，除發放保暖棉被與保溫瓶以外，也同步了解長者的生活狀況、居家環境及健康需求，實踐「不只是物資捐贈，更是人與人的溫馨關懷」。盛慧中也呼籲，關懷弱勢獨居長者不應僅限於節慶，而是需要長期、持續的陪伴與支持，期盼未來有更多民間力量加入，共同守護在地長者，讓基隆成為更友善、更溫暖的城市。

基隆市仁愛區長李宗奇提到，農曆春節將至，對許多長者而言，不只是節慶，更是對團圓與陪伴的期待。然而獨居長者常因缺乏家庭支持，在年節期間倍感孤單與壓力，區公所配合市府發起送暖行動，傳達年節祝福與關懷心意。近期氣溫驟降，低收入戶獨居長者面臨更嚴峻的保暖挑戰，本次物資發放以低收入列冊獨居長者為優先對象，結合里辦公處及社福網絡發放，確保資源精準送達最需要的長輩手中。

基隆社會處處長楊玉欣指出，基隆市高齡人口佔比已達22．3％，低收入列冊獨居老人計有132位，市府於115年度推動「基隆市115年擴大獨居老人服務計畫」，落實65歲以上長者盤點與風險分級，持續連結公私部門資源。

基隆市政府社會處副處長盛慧中（圖右）率同仁關懷獨居老人致贈關懷箱等物資。（基隆市政府提供）

